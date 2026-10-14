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MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar

Il campionato del mondo mantiene la data dell'8 novembre per lo svolgimento del GP del Qatar, il ventesimo appuntamento della stagione. Un viaggio che genera dubbi nella maggior parte dei piloti della griglia.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 14 ott 2026, 14:30

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Passano le settimane e MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la società promotrice del campionato del mondo, mantiene nel calendario di questa stagione il Gran Premio del Qatar. Inizialmente, l'emblematica gara notturna che si disputa a Lusail era programmata per il weekend dal 10 al 12 aprile, il quarto evento dopo l'avvio in Thailandia ed il passaggio in Brasile e Stati Uniti.

Tuttavia, il conflitto bellico scoppiato allora nella zona del Medio Oriente, e che è ancora latente, ha costretto a rinviare il Gran Premio alla parte finale della stagione, nei giorni dal 6 all'8 novembre. Questo ha comportato lo spostamento degli appuntamenti di Portimão e Valencia di una settimana rispetto al piano iniziale, circostanza che porterà il campionato a concludersi, a Valencia, più tardi che mai, l'ultimo giorno di novembre.

Da MGPSEG è stata trasmessa in ogni momento l'intenzione di disputare la gara a Lusail. E non solo: il Gran Premio del Qatar figura come seconda tappa del calendario provvisorio del 2027, annunciato lo scorso 25 settembre. Secondo il programma, la gara dell'anno prossimo si disputerà il 14 marzo, tra cinque mesi.

Quando manca meno di un mese al momento in cui le moto scenderanno in pista sul tracciato alle porte di Doha, Carlos Ezpeleta, CEO aggiunto della MotoGP, ha assicurato lo scorso fine settimana, dall'Indonesia, che per il momento non ci sono passi indietro. "Stiamo seguendo da vicino la situazione. Abbiamo in programma di viaggiare in Qatar ma, ovviamente, la sicurezza ed il benessere di tutto il personale e dei tifosi sono la nostra massima priorità. Continuiamo a monitorare gli sviluppi", ha detto il dirigente, in modo un po' meno netto rispetto alle ultime occasioni prima di fare il salto verso la tournée asiatica.

Carlos Ezpeleta

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

I piloti dicono la loro

In questi giorni, a Lombok, Motorsport.com ha chiesto ai piloti quale fosse la loro opinione sulla possibilità di andare a correre in Qatar. "Non voglio esprimere opinioni che possano mettermi nei guai", ha detto Francesco Bagnaia, pilota ufficiale della Ducati. "Tuttavia, se la nostra sicurezza è davvero una priorità, allora tutti gli aspetti devono essere considerati con attenzione", ha suggerito. "Se le condizioni non sono quelle adeguate, credo che valga la pena aspettare prima di prendere una decisione", ha consigliato il torinese.

L'altra faccia della medaglia è stata Fabio Quartararo, che non ha mostrato alcuna preoccupazione davanti alla possibilità di viaggiare in una zona di conflitto. "Non mi preoccupa andare in Qatar. La verità è che sarà una gara come le altre, una che era già programmata; non è qualcosa che mi tolga il sonno. Se la Formula 1 ci va (la gara è programmata per il 29 novembre), dovremo andarci anche noi", ha detto il francese della Yamaha.

Tuttavia, oltre al piano personale, esiste un risvolto sportivo. Il campionato si sta giocando sul filo, con Jorge Martin e Marc Marquez separati da soli due punti. Se non si correrà in Qatar, ci saranno solo Quattro Gran premi e 148 punti in palio, 37 in meno rispetto a quelli disponibili se la gara si disputasse.

"Sul piano sportivo a me non cambia nulla, né in bene né in male. È lo stesso per tutti, non è qualcosa che possa controllare il fatto che ci andiamo o no, perché non è una mia decisione", ha risposto Martin a Motorsport.com, quando gli è stata chiesta la sua preferenza. "Può essere una gara in cui vinco e raccolgo 37 punti; oppure può darsi che cada e non ne raccolga nessuno. È fare molte speculazioni, ed è impossibile sapere cosa possa succedere e quale influenza possa avere. Non voglio sprecare energie su questo tema", ha aggiunto il pilota dell'Aprilia.

Marquez, secondo in classifica generale e in lotta per la sua decima corona, si è spinto un po' oltre e ha usato una frase che aveva già utilizzato quando si infortunò gravemente nel 2020 e ammise di aver sbagliato a rientrare così presto, appena quattro giorni dopo l'operazione al braccio. "Preferisco non esprimermi per il momento, ma ho ben chiaro che la vita è una sola, mentre di gare ce ne sono tante", ha dichiarato il pilota della Ducati.

Quello che ha meno margine per perdere punti tra i tre che teoricamente sono in lotta per la corona è Marco Bezzecchi, che occupa il terzo posto nella classifica generale, a 46 punti da Martin e a 44 da Marquez. Con 185 punti in palio, ha ancora possibilità di rientrare nella lotta per il titolo, cosa più difficile se il computo complessivo del bottino assegnato si riduce a 148 punti, nel caso in cui non si viaggi in Qatar.

Motorsport.com ritiene che i piloti siano in contatto su questo tema, e anche che mantengano un grande riserbo su quale percentuale di loro preferisca l'una o l'altra possibilità, in attesa di conoscere quale sarà la prossima mossa del campionato, che per ragioni evidenti deve arrivare presto.

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