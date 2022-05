MotoGP | I Piloti esprimono preoccupazione a Dorna per i contratti precari

Carica lettore audio

Come di consueto ogni venerdì di un Gran Premio, la maggior parte dei piloti si è incontrata a Le Mans con il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta per la riunione della Safety Commission.

Come Motorsport.com ha avuto modo di confermare, uno dei temi discussi in questa occasione è stato il forte calo degli stipendi per i piloti della classe regina. Allo stesso tempo, si è discusso anche dell'impotenza dei corridori quando le squadre vogliono licenziarli, come è successo la scorsa settimana a Romano Fenati, appiedato dalla SpeedUp in Moto2.

"La maggior parte dei piloti, soprattutto quelli della Moto3 e della Moto2, sono completamente indifesi quando le squadre decidono di rompere con loro unilateralmente. Nella Safety Commission abbiamo discusso la questione specifica di Fenati con Carmelo. Quando una squadra vuole licenziare un corridore, lo fa. Ma quando un pilota vuole andarsene, non può farlo", ha spiegato uno dei partecipanti all'ultima riunione.

La conversazione con il CEO di Dorna si è concentrata sull'apparente riduzione dei costi che le case costruttrici stanno cercando di attuare sul mercato dei piloti, e che ha portato alcuni marchi ad offrire veri e propri "contratti spazzatura" a piloti che mettono in gioco la loro vita a 300 km/h su una moto.

"Quando Fabio Quartararo è passato in MotoGP ha dovuto firmare per 80.000 euro, e queste sono le cifre che vengono pagati alcuni piloti", ha detto un altro dei presenti.

In quest'ultimo incontro, Ezpeleta ha spiegato ai piloti l'attuale situazione economica che i costruttori stanno attraversando, con la pandemia e la guerra. Questo contesto richiede un contenimento dei costi. Ezpeleta ha citato Suzuki, che lascerà il Mondiale alla fine dell'anno, come chiaro esempio dell'attuale instabilità.

"La MotoGP è un grande spettacolo e un grande business, che muove molti soldi, e i piloti sono i clown di questo circo. Comprendiamo la situazione attuale, ma non possiamo correre gratis", ha detto un altro testimone, che ci ha chiesto di non rivelare il suo nome.

A differenza dei piloti di F1, che hanno una forte associazione, la GPDA, i piloti della MotoGP non hanno mai ritenuto opportuno creare un sindacato per difendere i loro interessi. È una possibilità che, per il momento, non è ancora contemplata, ma non è nemmeno esclusa per il futuro.

"Non abbiamo mai avuto un leader abbastanza preoccupato da creare un'associazione di motociclisti. Sicuramente quello giusto era Valentino Rossi, e anche se se ne è parlato molte volte, non si è mai fatto il passo per portare avanti la cosa", ha spiegato venerdì Pol Espargaró, quando Motorsport.com gli ha chiesto se i piloti stiano pensando a formare un'associazione.

Nel bel mezzo di un mercato in ebollizione, le squadre offrono rinnovi a basso costo. L'Aprilia ha proposto ad Aleix Espargaro un contratto per il 2023 con uno stipendio inferiore a quello attuale, mentre la Suzuki, ad esempio, aveva offerto al campione del mondo 2020 Joan Mir un rinnovo ad un terzo del suo attuale ingaggio in un primo incontro avvenuto prima dell'annuncio del suo inaspettato addio alla MotoGP.