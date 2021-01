MotoGP: i piloti di quattro decadi in griglia nel 2021

Valentino Rossi sarà ancora una volta il pilota più anziano sulla griglia della MotoGP nel 2021. Il pesarese, nato il 16 febbraio 1979, inizierà la sua 26esima stagione nel Mondiale all'età di 42 anni.

Iker Lecuona sarà invece il più giovane dello schieramento. Il valenciano, nato il 6 gennaio 2000, avrà esattamente la metà dell'età del "Dottore", con i suoi 21 anni. Il #46, dunque, non affronterà solo dei piloti che hanno vissuto le sue più grandi imprese in televisione, ma alcuni ragazzi che non erano nemmeno nati quando ha fatto il suo debutto nel Mondiale.

Contestualizzando, il giorno in cui è nato Lecuona, Rossi si preparava a debuttare nella classe regina ed aveva già vinto il titolo sia in 125cc che in 250cc. Ma non è l'unico. I tre debuttanti della MotoGP 2021 - Luca Marini (10/08/1997), Enea Bastianini (23/12/1997) e Jorge Martin (29/01/1998) - sono nati quando il pilota di Tavullia era già campione del mondo della 125cc. C'è però anche un altro pilota più giovane dei tre rookie: si tratta di Fabio Quartararo (20/04/1999).

Tra Rossi e Lecuona ci sono però anche i piloti degli anni '80 e '90. Tuttavia, nel primo gruppo è rimasto un solo pilota, Aleix Espargaro (30/07/1989). Il terzo pilota più vecchio è Johann Zarco (16/07/1990), che è solo alla sua quinta stagione nella categoria.

Il tempo passa per tutti. Senza andare oltre, Marc Marquez, che dal 2013 ha battuto tutti i record di precocità in ognuno dei suoi sei titoli MotoGP, sarà il settimo pilota più vecchio sulla griglia, più giovane solo di Rossi, Aleix e Pol Espargaro, Zarco, Petrucci e Nakagami.

Così in MotoGP nel 2021 ci saranno piloti che hanno conosciuto sia i due che i quattro tempi. Solo quattro avranno compiuto più di 30 anni quando la stagione inizierà il 28 marzo in Qatar - Pol Espargaro lo farà il 10 giugno. L'età media dei 22 piloti sulla griglia sarà di 26 anni e 8 mesi, con 8 al di sopra e 14 al di sotto di questa soglia, mentre 8 di loro non hanno nemmeno compiuto i 25 anni. La nuova generazione della MotoGP è già qui.

Scorri la gallery per scoprire l'età di tutti i piloti di MotoGP

Valentino Rossi - 42 anni (16-02-1979) 1 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro - 31 anni (30-07-1989) 2 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco - 30 anni (16-07-1990) 3 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci - 30 anni (24-10-1990) 4 / 22 Foto di: Motogp.com Pol Espargaró - 29 anni (10-06-1991) 5 / 22 Foto di: Repsol Media Takaaki Nakagami - 29 anni (09-02-1992) 6 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez - 28 anni (17-02-1993) 7 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori - 27 anni (04-04-1993) 8 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli - 26 anni (04-12-1994) 9 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira - 26 anni (04-01-1995) 10 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales - 26 anni (12-01-1995) 11 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller - 26 anni (18-01-1995) 12 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder - 25 anni (11-08-1995) 13 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins - 25 anni (08-12-1995) 14 / 22 Foto di: MotoGP Francesco Bagnaia - 24 anni (14-01-1997) 15 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez - 24 anni (23-04-1996) 16 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir - 23 anni (01-09-1997) 17 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini - 23 anni (30-12-1997) 18 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín - 23 anni (29-01-1998) 19 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini - 23 anni (10-08-1997) 20 / 22 Foto di: SKY Racing Team VR46 Fabio Quartararo - 21 anni (20-04-1999) 21 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona - 21 anni (06-01-2000) 22 / 22 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

*Età quando la stagione scatterà in Qatar il 28 marzo



L'età dei piloti di MotoGP nella stagione 2021