MotoGP | I piloti danno l’ok per omologare il Buddh Circuit

La Direzione Gara e la Safety Commission della MotoGP si apprestano a omologare giovedì il Buddh International Circuit in India, che questo fine settimana ospiterà per la prima volta nella sua storia un Gran Premio del motomondiale. Il circuito, situato a sud di Nuova Delhi, ha ospitato in passato la Formula 1, ma alcuni problemi burocratici hanno fatto disperare i responsabili del campionato di allora, che lo hanno eliminato dal calendario dei Gran Premi.

L'anno scorso, a sorpresa, il Buddh è apparso nel calendario della MotoGP per il 2023, un traguardo che molti hanno descritto come una "illusione" da parte del promotore dell'evento e che, in attesa di mettere sull'asfalto i prototipi da quasi 300 CV questo venerdì, si è rivelato una scommessa che può essere molto vantaggiosa per il campionato mondiale.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Srinivasa Krishnan

Finora, tutti i piloti che hanno parlato della sicurezza del circuito dopo averlo percorso a piedi, in moto o in scooter, lo hanno fatto in modo positivo: "Siamo stati troppo duri sulla sicurezza del circuito prima di arrivare", ha ammesso Pol Espargaró giovedì. Ma la prova finale è stata un giro di tutti i piloti, insieme ai massimi responsabili della sicurezza, per analizzare ogni angolo della pista, ogni curva e ogni via di fuga.

Nonostante un imponente temporale abbia fatto la sua comparsa durante il giro di valutazione, i piloti hanno finito per dare il "via libera" all'omologazione della pista, per cui questo venerdì mattina le moto inizieranno a girare nelle FP1 del Gran Premio d'India della MotoGP, il primo della storia a svolgersi in questo Paese, il più popolato del pianeta.