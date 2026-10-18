MotoGP Indonesia

MotoGP | I piloti credono che 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare

I piloti condividono le loro ultime impressioni sulle moto di nuova generazione mentre la MotoGP si prepara ad un importante cambio di regolamento nel 2027.

Rachit Thukral Gerald Dirnbeck

Pubblicato: 18 ott 2026, 08:31

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Michele Pirro, Ducati GP27 850cc

Foto di: GPOne

I piloti della MotoGP affermano che le moto di nuova generazione, le 850cc che debutteranno nella prossima stagione, sono più leggere e meno impegnative fisicamente rispetto agli attuali prototipi da 1000cc, offrendo un’esperienza più piacevole in pista.

Lo sviluppo della nuova generazione di MotoGP ha raggiunto una fase in cui i piloti possono fornire una valutazione più definitiva di come si comporteranno quando debutteranno in gara il prossimo anno.

Sebbene l’obiettivo alla base del nuovo regolamento fosse ridurre le velocità e rendere la serie più sostenibile, le 850cc hanno anche caratteristiche significativamente diverse dalle moto a cui sono abituati.

Ciò è dovuto a un motore di cilindrata inferiore, un nuovo telaio, una minore dipendenza dall’aerodinamica ed il passaggio agli pneumatici Pirelli.

Per il collaudatore KTM Pol Espargaro, il regolamento 2027 rappresenta un passo nella giusta direzione, avendo avuto la sensazione che le moto di oggi, fortemente condizionate dall’aerodinamica, sottopongano i piloti a uno sforzo fisico eccessivo.

"Sceglierei la 850cc. La moto da 1000cc è super fisica. Sento che è più pericolosa perché è molto più potente", ha detto. "Questi pneumatici sono realizzati da Michelin per supportare questa coppia elevata che hanno le MotoGP attuali".

"Per arrivare alla fine della gara, anche se il pilota è completamente folle e fuori di testa, dando molto gas e coppia in uscita di curva, lo pneumatico deve essere molto duro e anche la mescola deve essere dura perché deve durare per tutta la gara".

"Quindi non è che gli pneumatici siano peggiori o pericolosi. Gli pneumatici sono fatti per questo tipo di moto. E questo tipo di moto è davvero, davvero impegnativo dal punto di vista della guida in gara".

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Quindi è davvero una moto da corsa. Non credo che nessun amatore possa prendere questa moto con gli pneumatici attuali, perché il primo problema è che non sarebbe possibile portare la pressione anteriore e la temperatura degli pneumatici ai valori necessari".

"Con le 850cc cambia tutto. La moto è molto più facile, più leggera e gli pneumatici sono molto più morbidi perché la moto permette agli pneumatici di essere così. Quindi tutto è molto più facile e, visto che sto invecchiando, non me ne pento".

Takaaki Nakagami, che ha corso per la Honda LCR fino al 2024 prima di passare al ruolo di collaudatore con il costruttore giapponese, ha citato il passaggio da Michelin a Pirelli come il cambiamento più grande per il 2027.

Alla domanda se trovi la 850cc più divertenti da guidare, ha aggiunto: "Per me sì, mi piace più della 1000cc".

"Non devo pensare all'abbassamento posteriore, quindi è più semplice. Inoltre, le dimensioni dell’aerodinamica sono un po’ più ridotte. Comunque abbiamo l’aerodinamica, dobbiamo usare tutte queste parti".

"Ma la moto beccheggia in modo un po’ più naturale. Mi piace. Mi diverto molto".

Il pilota ufficiale della Honda, Luca Marini, ritiene che le nuove moto da 850cc siano più simili alle attuali Moto2 spinte dai motori tre cilindri Triumph da 765cc e dotate di pneumatici Pirelli.

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ritiene che questo cambiamento favorirà Izan Guevara, Daniel Holgado, Senna Agius e David Alonso, tutti in arrivo dalla classe intermedia il prossimo anno.

"Penso che i ragazzi della Moto2 avranno un vantaggio molto grande rispetto al passato nel passaggio tra Moto2 e MotoGP. Quindi, per tutti quelli che hanno avuto questa grande opportunità di andare direttamente in MotoGP nel 2027, è fantastico. Penso che sia il momento perfetto per loro", ha detto Marini, che correrà per la KTM Tech3 il prossimo anno.

"Quindi penso che tutti si aspettino molto da loro fin dall’inizio perché forse la prossima MotoGP sarà molto più vicina alla Moto2 che alla MotoGP di oggi".

Il pilota uscente dalla KTM Tech3, Maverick Vinales, ha descritto la moto da 850cc come una "Moto2 con un buon motore" dopo aver percorso i suoi primi giri sulla KTM 2027 a Spielberg il mese scorso.

"Le moto di nuova generazione sono molto più facili da guidare, e anche fisicamente sono meno impegnative. Ho fatto qualche giro ed è stato facile. Ho fatto 11 giri di fila come se niente fosse", ha detto lo spagnolo, che si sta ancora riprendendo da un precedente infortunio alla spalla sinistra.

"Il feeling con la moto è così bello. È come una Moto2 con un buon motore. È stato bellissimo", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite



MotoGP



MotoGP 1 g



MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite





MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



4 g



MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"





WEC | Toyota preoccupata per Barcellona: "BMW ci ha girato nei test, avrà un vantaggio"



WEC



WEC



6h di Barcellona



5 g



WEC | Toyota preoccupata per Barcellona: "BMW ci ha girato nei test, avrà un vantaggio"

Ultime notizie





Video | Porsche 911, Challenge vs Cup: cosa cambia davvero in pista?



GT



GT GT



Video | Porsche 911, Challenge vs Cup: cosa cambia davvero in pista?





MotoGP | I piloti credono che 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare



MotoGP



MtGP MotoGP



Indonesia



33 min



MotoGP | I piloti credono che 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare





GT World | Verstappen fa scintille, rimonta 15 posizioni in 45 minuti: "Ho imparato molto e mi sono divertito"



GT World Challenge Europe Endurance



GTWC GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 h



GT World | Verstappen fa scintille, rimonta 15 posizioni in 45 minuti: "Ho imparato molto e mi sono divertito"





Il "rollercoaster" della F1 con il record di 197 metri di dislivello: ecco come la pista del Ruanda vuole essere unica



Formula 1



F1 Formula 1 1 h



Il "rollercoaster" della F1 con il record di 197 metri di dislivello: ecco come la pista del Ruanda vuole essere unica

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti