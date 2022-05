MotoGP | I piloti chiedono una base minima salariale

Carica lettore audio

Nel venerdì del Gran Premio di Francia, i piloti della MotoGP hanno espresso le proprie preoccupazioni al CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta riguardo la natura precaria dei loro contratti attuali durante la Safety Commission. Queste preoccupazioni sono sorte dopo che il contratto di Romano Fenati con Speed Up in Moto2 è stato stracciato dopo sole sei gare.

Con le conseguenze economiche della pandemia e ora la guerra in Ucraina, i team ufficiali e quelli indipendenti della MotoGP stanno provando a ridurre gli ingaggi dei loro piloti. Paco Sanchez, manager di Joan Mir che sta provando a negoziare l’accordo per il proprio pilota nel 2023 dopo la decisione di Suzuki di lasciare la classe regina al termine di questa stagione, afferma che i piloti meritano di firmare dei contratti che abbiano un salario minimo, perché “sono le stelle di questo mondo”.

“Questo è un grande business”, ha dichiarato Sanchez. “Per me, questo è come il tennis e il calcio e qualsiasi altro grande sport. Parte di questo business dovrebbe essere riservata alle stelle di questo sport. I piloti della MotoGP sono le star di questo mondo. Quindi penso che meritino di essere pagati con un salario minimo, non so se da Dorna, dai costruttori o da qualcuno. Non dico pagarli come Marc Marquez, ma una base minima perché si giocano le loro vite. A volte ci dimentichiamo, ma sono in gioco le loro vite. Alcuni giovani piloti firmano sia se offri loro 100.000 euro sia se gliene offri zero”.

Così come la discussione su un salario minimo nei contratti, i piloti hanno anche sollevato le preoccupazioni sulla mancanza di tutela che hanno attualmente, sottolineando la situazione di Fenati. Attualmente non c’è un’associazione di piloti in MotoGP come esiste in Formula 1, né esiste un comitato per i contratti.

“Abbiamo parlato del fatto di avere un salario minimo, perché soprattutto per i team ufficiali non è condizionante”, ha affermato Aleix Espargaro quando gli è stato chiesto di cosa avessero parlato in Safety Commission. “Tutti i piloti ufficiali sono oltre questo, ma nei team privati i piloti rischiano la vita lo stesso – a volte di più dei piloti ufficiali”.

“Quindi bisogna avere rispetto. Tutti erano arrabbiati in Safety Commission dopo quello che è successo in Moto2 con un pilota licenziato. Sembra che non siamo tutelati. Se conclude un contratto con il tuo team attuale non puoi andare altrove se sei ancora sotto contratto. Ma i team possono fare ciò che vogliono. Non è giusto. È giusto che i team abbiano un’associazione che li tuteli, ma noi ci sentiamo scoperti e questo non è giusto”.