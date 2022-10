MotoGP | I piloti chiedono più sicurezza per la fauna di Phillip Island

Carica lettore audio

La presenza degli animali in pista è stato un argomento di discussione ieri durante una riunione della Safety Commission, in seguito ai numerosi episodi con animali selvatici avvenuti a Phillip Island. Aleix Espargaro ha evitato per un soffio la collisione con un wallaby nella prima sessione di prove libere, mentre le oche di Cape Barren che popolano Phillip Island hanno causato problemi in diverse categorie in questo fine settimana.

Secondo Alex Rins, dovrebbe essere rivista l'altezza delle recinzioni che delimitano il circuito per migliorare la protezione dei piloti. "Abbiamo già parlato ieri in Safety Commission della necessità di migliorare le recinzioni", ha detto dopo le qualifiche di oggi, "perché se colpiamo un wallaby potrebbe essere molto pericoloso per l'animale e anche per noi. Sto guardando questa recinzione sul rettilineo e non è così alta".

Dal canto suo, Aleix Espargaro ha definito "inaccettabile" l'incidente con il wallaby, anche se ha ammesso che cercare di tenere i volatili fuori dal circuito non sarà mai possibile. "All'inizio della riunione tutti ridevano. Ma hanno capito che era una cosa molto importante in termini di sicurezza", ha detto Espargaro. "Per me è inaccettabile, era molto pericoloso. Vediamo se possono migliorare. Abbiamo chiesto loro di chiudere un po' meglio la pista. Per gli uccelli non si può fare nulla. Gli uccelli possono capitare. Ma che entrino i wallaby non deve succedere. Se ieri lo avessi preso, andavo a 220 km/h e sarebbe un grosso, grosso, grosso incidente".

Aleix e il canguro

Il pilota di casa Jack Miller ha detto di comprendere le preoccupazioni dei piloti in materia di sicurezza, ma ha sostenuto che è improbabile che il wallaby visto nelle FP1 sia entrato nel circuito dopo l'inizio del weekend del Gran Premio. È più probabile che il wallaby vivesse già all'interno del circuito e che sia stato spaventato dalle moto della MotoGP.

"Non fraintendetemi, è molto pericoloso avere canguri e quant'altro che saltellano in mezzo a una pista quando si va a 350 km/h", ha detto quando è stato interrogato sulla questione da Motorsport.com. Ma come ho detto ieri in Safety Commission, capisco che non c'è una recinzione di due metri intorno a questo posto, ma quel canguro non è entrato così facilmente”.

"Direi che era nascosto da qualche parte e il rumore di queste moto da 300 cavalli che iniziavano a girare l'ha spaventato. Non è bello avere animali sulla pista, ma alla fine cosa ci si può fare? Sono sicuro che ora non c'è più nulla che possa entrare oltre le recinzioni, perché queste sono piene di persone. Non credo che sia un problema troppo grande”.

Quando gli è stato chiesto se la Safety Commission avesse proposto qualche soluzione, Miller ha ribadito che la questione è in gran parte irrisolvibile. "Alla fine dei conti, quando si ha una pista in un luogo iconico come questo, si avrà sempre un problema con la fauna selvatica", ha detto. “Che si tratti di gabbiani o di qualsiasi altro uccello, il problema sarà sempre presente. Cosa dobbiamo fare? Sterminare l'intera isola? Tutti sanno che quando si viene in Australia c'è la fauna selvatica. Basta guidare su un'autostrada e guardare gli animali uccisi sulle strade. Qui ci sono molti animali e poche persone. È diverso da qualsiasi altra parte del mondo".