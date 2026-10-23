MotoGP Australia
MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar
I piloti della MotoGP si sono riuniti questo sabato con i vertici del campionato, con l'intenzione di farsi offrire una serie di garanzie per accettare di correre in Qatar tra due settimane.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 23 ott 2026, 14:00
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
L'unico "triple-header" di questa stagione è nato dal rinvio del Gran Premio del Qatar. Inizialmente in programma ad aprile, la gara è stata posticipata a novembre a causa del conflitto armato in Medio Oriente che vede opposti gli Stati Uniti e Israele all'Iran. Sebbene il livello di ostilità sia notevolmente calato rispetto ai primi mesi di guerra, la regione dell'area del Golfo sta ancora attraversando una fase di instabilità.
Ciononostante, i vertici di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), società promoter del campionato, affermano di aver ricevuto garanzie sufficienti dal governo qatariota affinché il Gran Premio, previsto per il prossimo 8 novembre, si svolga in piena sicurezza. All'inizio di questa settimana, infatti, l'Associazione dei Team (IRTA) ha inviato una nota a tutte le squadre per confermare il regolare svolgimento della gara.
Due settimane fa in Indonesia, diversi piloti avevano espresso apertamente le proprie perplessità sull'intenzione degli organizzatori di correre a Losail. Attraverso un gruppo WhatsApp creato anni fa, i piloti si sono confrontati sulla questione e hanno indetto una sorta di votazione, dalla quale è emerso che i tre quarti della griglia erano contrari alla trasferta.
Giovedì pomeriggio, una volta arrivati a Phillip Island, si sono chiusi in un ufficio del circuito per affrontare il problema da soli, senza la presenza di alcun rappresentante di MGPSEG.
Durante l'incontro, diversi presenti hanno proposto di richiedere agli organizzatori una serie di garanzie scritte come condizione per accettare il viaggio: garanzie quali un piano di evacuazione chiaro per l'intero paddock da attivare in caso di necessità, la copertura delle spese di alloggio in caso di chiusura dello spazio aereo e un'assicurazione di rimpatrio qualora il conflitto dovesse inasprirsi mentre la carovana si trova sul posto.
La partenza del GP del Qatar
Foto di: Tech3 Racing
Tutte queste richieste sono state inoltrate a Carlos Ezpeleta venerdì, a partire dalle sei del pomeriggio, durante la riunione della Safety Commission tenutasi negli uffici di MGPSEG al circuito australiano.
Spinta all'associazione dei piloti
Le squadre lavorano ormai da settimane partendo dal presupposto che il Gran Premio del Qatar si farà. Al di là di questo, però, una cosa appare chiara: questo episodio potrebbe rivelarsi l'elemento scatenante per far finalmente decollare la tanto discussa associazione dei piloti.
L'associazione , in realtà, era già stata fondata tre anni fa e Sylvain Guintoli era persino stato nominato portavoce, anche se il francese non ha mai assunto formalmente l'incarico. Questa volta, l'importanza della posta in gioco sembra tale da sciogliere le riserve e dare finalmente il via libera al sindacato dei piloti.
"Penso si siano verificate varie situazioni che hanno fatto capire a tutti noi quanto [l'associazione] sia necessaria. Ne siamo consapevoli e capiamo che è per il nostro bene. Nel 2023 c'era stato un tentativo di avviarla, ma ora abbiamo capito tutti che ne abbiamo davvero bisogno", ha dichiarato Alex Marquez questo giovedì da Phillip Island.
"Non succederà qui, ma ne riparleremo non appena torneremo in Europa" - ha aggiunto il pilota del team Gresini -. "L'unione tra i piloti è fondamentale. Abbiamo iniziato a pensare a questo sindacato nel 2023, anche se poi, per un motivo o per l'altro, non siamo riusciti a concretizzarlo. Ora è il momento giusto per riprenderlo in mano e dare maggiore voce in capitolo a noi piloti", ha concordato Francesco Bagnaia.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"
MotoGPMotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento
MotoGPMotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"
MotoGPMotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"
MotoGPMotoGP | Marquez: "Sapevamo che le Aprilia sarebbe andate molto forte, ma siamo lì"
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Oriol Puigdemont
MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento
MotoGP
MotoGP
Australia
4 h
MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento
MotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"
MotoGP
MotoGP
Australia
6 h
MotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"
MotoGP | Marquez: "Sapevamo che le Aprilia sarebbe andate molto forte, ma siamo lì"
MotoGP
MotoGP
Australia
7 h
MotoGP | Marquez: "Sapevamo che le Aprilia sarebbe andate molto forte, ma siamo lì"
Ultime notizie
MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar
MotoGP
MtGP MotoGP
Australia
1 min
MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar
F1 | Antonelli: “Voglio tornare a vincere”. E racconta il calvario di Singapore
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
21 min
F1 | Antonelli: “Voglio tornare a vincere”. E racconta il calvario di Singapore
MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"
MotoGP
MtGP MotoGP
Australia
57 min
MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"
Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni
Lamborghini Super Trofeo
LBST Lamborghini Super Trofeo
World Finals - Monza 2026
2 h
Lamborghini | Monza, Europa, Gara 2: rimonta e festa per Salonen/Tuomaala, Iaquinta/Gilardoni Campioni
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti