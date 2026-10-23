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MotoGP | I piloti chiedono garanzie e un piano di sicurezza per correre in Qatar

I piloti della MotoGP si sono riuniti questo sabato con i vertici del campionato, con l'intenzione di farsi offrire una serie di garanzie per accettare di correre in Qatar tra due settimane.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 23 ott 2026, 14:00

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L'unico "triple-header" di questa stagione è nato dal rinvio del Gran Premio del Qatar. Inizialmente in programma ad aprile, la gara è stata posticipata a novembre a causa del conflitto armato in Medio Oriente che vede opposti gli Stati Uniti e Israele all'Iran. Sebbene il livello di ostilità sia notevolmente calato rispetto ai primi mesi di guerra, la regione dell'area del Golfo sta ancora attraversando una fase di instabilità.

Ciononostante, i vertici di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), società promoter del campionato, affermano di aver ricevuto garanzie sufficienti dal governo qatariota affinché il Gran Premio, previsto per il prossimo 8 novembre, si svolga in piena sicurezza. All'inizio di questa settimana, infatti, l'Associazione dei Team (IRTA) ha inviato una nota a tutte le squadre per confermare il regolare svolgimento della gara.

Due settimane fa in Indonesia, diversi piloti avevano espresso apertamente le proprie perplessità sull'intenzione degli organizzatori di correre a Losail. Attraverso un gruppo WhatsApp creato anni fa, i piloti si sono confrontati sulla questione e hanno indetto una sorta di votazione, dalla quale è emerso che i tre quarti della griglia erano contrari alla trasferta.

Giovedì pomeriggio, una volta arrivati a Phillip Island, si sono chiusi in un ufficio del circuito per affrontare il problema da soli, senza la presenza di alcun rappresentante di MGPSEG.

Durante l'incontro, diversi presenti hanno proposto di richiedere agli organizzatori una serie di garanzie scritte come condizione per accettare il viaggio: garanzie quali un piano di evacuazione chiaro per l'intero paddock da attivare in caso di necessità, la copertura delle spese di alloggio in caso di chiusura dello spazio aereo e un'assicurazione di rimpatrio qualora il conflitto dovesse inasprirsi mentre la carovana si trova sul posto.

La partenza del GP del Qatar

Foto di: Tech3 Racing

Tutte queste richieste sono state inoltrate a Carlos Ezpeleta venerdì, a partire dalle sei del pomeriggio, durante la riunione della Safety Commission tenutasi negli uffici di MGPSEG al circuito australiano.

Spinta all'associazione dei piloti

Le squadre lavorano ormai da settimane partendo dal presupposto che il Gran Premio del Qatar si farà. Al di là di questo, però, una cosa appare chiara: questo episodio potrebbe rivelarsi l'elemento scatenante per far finalmente decollare la tanto discussa associazione dei piloti.

L'associazione , in realtà, era già stata fondata tre anni fa e Sylvain Guintoli era persino stato nominato portavoce, anche se il francese non ha mai assunto formalmente l'incarico. Questa volta, l'importanza della posta in gioco sembra tale da sciogliere le riserve e dare finalmente il via libera al sindacato dei piloti.

"Penso si siano verificate varie situazioni che hanno fatto capire a tutti noi quanto [l'associazione] sia necessaria. Ne siamo consapevoli e capiamo che è per il nostro bene. Nel 2023 c'era stato un tentativo di avviarla, ma ora abbiamo capito tutti che ne abbiamo davvero bisogno", ha dichiarato Alex Marquez questo giovedì da Phillip Island.

"Non succederà qui, ma ne riparleremo non appena torneremo in Europa" - ha aggiunto il pilota del team Gresini -. "L'unione tra i piloti è fondamentale. Abbiamo iniziato a pensare a questo sindacato nel 2023, anche se poi, per un motivo o per l'altro, non siamo riusciti a concretizzarlo. Ora è il momento giusto per riprenderlo in mano e dare maggiore voce in capitolo a noi piloti", ha concordato Francesco Bagnaia.

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