MotoGP | Ecco perché Ducati avrà solo tre moto ufficiali nel 2025

Nonostante la perdita delle due Desmosedici GP attualmente guidate da Jorge Martin e Franco Morbidelli, la Casa italiana rimarrà il costruttore con la maggiore presenza sulla griglia di partenza, che sarà tuttavia più equilibrata. Oltre alle sei Ducati, gli altri costruttori (Honda, Yamaha, Aprilia e KTM) contribuiranno con quattro moto ciascuno, una volta che la Yamaha riavrà il suo tanto atteso team satellite.

Questa domenica, Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha rivelato che, in vista del 2025, si è deciso di rinunciare a uno dei quattro prototipi nell'ultima specifica. "Vogliamo mettere in pista tre moto ufficiali e tre dell'anno precedente. Questo è l'obiettivo", ha dichiarato a Sky Sport MotoGP.

Questo cambio di strategia significa che, oltre a Marc Marquez e Pecco Bagnaia, la coppia che condividerà il garage delle Rosse per i prossimi due anni, verrà prodotta solo una terza Desmosedici GP25, che andrà al team VR46, che non ha ancora annunciato l'identità dei suoi piloti. Tuttavia, la logica e i precedenti di Dall'Igna fanno pensare che il pilota che la riceverà non sarà un debuttante in MotoGP, perché l'ingegnere è convinto dei vantaggi della meritocrazia. In altre parole, chi vorrà la Ducati più competitiva dovrà prima dimostrare di esserne degno.

Colpisce quindi che, in un momento in cui la concorrenza si è avvicinata, soprattutto nel caso di Aprilia e, in misura minore, di KTM, Ducati abbia scelto di eliminare dall'equazione una delle moto che, sulla carta, offre le migliori prestazioni in quanto è il modello più evoluto.

Il fatto è che la Casa di Borgo Panigale è impegnata dall'inizio dell'anno in un processo di contenimento dei costi, dilagante negli ultimi anni agli occhi della sua divisione amministrativa. "La situazione economica globale ci sta costringendo a fare molta attenzione agli importi che investiamo nelle gare. Stiamo cercando di tornare a cifre più sostenibili in termini di gestione del team e di stipendi dei piloti", ha riconosciuto Mauro Grassilli, direttore sportivo della Ducati, in una conversazione con Motorsport.com qualche giorno fa.

È in questo senso che va interpretato il braccio di ferro con Pramac, prima che la squadra di Paolo Campinoti decidesse di passare alla Yamaha. E anche che i quattro piloti attualmente in rosa (Bagnaia, Bastianini, Martin e Morbidelli), nel 2025 diventeranno probabilmente solo tre: Bagnaia, Marquez e Fermin Aldeguer.

Al momento, per il 2025, gli unici due piloti a cui è garantita una Ducati "pata negra" sono Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dal 2012, Ducati fa parte del gruppo Audi, che tiene sotto controllo il bilancio della MotoGP. Sebbene tutte le grandi aziende, compresa Audi, abbiano previsioni a medio termine (da tre a cinque anni), le aree finanziarie effettuano revisioni costanti, che possono essere mensili o bimestrali, per avere un controllo più dettagliato della situazione e discutere di eventuali imprevisti.

In questo caso, uno dei massimi dirigenti di Ducati, probabilmente l'Amministratore Delegato Claudio Domenicai, dovrà chiedere una voce straordinaria, anche se questo viene sempre evitato, perché fa pensare che la gestione non sia stata delle migliori.

Ducati si è impegnata a fornire alla VR46 una GP25 alle condizioni concordate. Se ne volesse una seconda, la squadra di Tavullia dovrebbe affrontare un esborso notevole, che sicuramente non ritiene conveniente, visto il buon livello offerto dall'attuale GP24. Ancor meno se, sulla carta, non avrà due piloti in grado, entrambi, di lottare per vincere gare con regolarità, o di lottare per il titolo. Ma, al di là di questo, con questa manovra - la perdita di una moto ufficiale -, ciò che la Ducati cerca è di far quadrare una formula matematica.

Se si considera che Ducati vende ai team satellite l'intero stock - sia le unità dell'anno in corso che quelle dell'anno precedente - l'obiettivo dell'azienda è quello di poter destinare ai clienti le moto più evolute l'anno successivo. Perdendo Pramac, se Ducati fornisse alla VR46 due moto ufficiali nel 2025, non sarebbe in grado di far fruttare una di esse l'anno successivo, perché Gresini avrebbe difficoltà a permettersi la somma di denaro necessaria, soprattutto perché è ancora senza uno sponsor principale nonostante Marquez.