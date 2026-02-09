MotoGP | I medici danno l'ok a Martin per i test in Thailandia, ora manca solo il "fit"

Jorge Martin si è sottoposto lunedì ad una visita medica presso la Clinica Ruber Internacional di Madrid, la stessa struttura in cui lo scorso dicembre è stato operato alla mano sinistra e alla spalla destra, dove da tempo soffriva di lesioni risalenti all'anno precedente.

Dopo la visita, e secondo quanto riportato da Aprilia in un comunicato ufficiale diffuso lunedì, Martin ha ricevuto il nulla osta medico per poter salire su una moto e allenarsi prima di tornare in sella alla Aprilia MotoGP nel test ufficiale di pre-stagione che si terrà al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, il 21 e 22 febbraio.

"Oggi Jorge Martin si è sottoposto a una visita di controllo alla mano sinistra e alla clavicola destra, presso l’Hospital Ruber Internacional di Madrid. L’esito della visita è stato positivo e il pilota spagnolo ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare a Buriram, in Thailandia, settimana prossima, per prendere parte ai test ufficiali della MotoGp. Il pilota spagnolo dovrà comunque essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica per partecipare ai test", spiega il comunicato di Aprilia.

Lo spagnolo, nonostante abbia accelerato al massimo il recupero per cercare di essere presente, non ha potuto partecipare al primo test ufficiale della pre-stagione, tenutesi la scorsa settimana a Sepang. Il pilota, su richiesta di Aprilia, si è comunque recato in Malesia per seguire da vicino l'evoluzione della RS-GP26, oltre che per partecipare all'evento di presentazione della stagione MotoGP, che si è tenuto venerdì e sabato a Kuala Lumpur.

Da lì, Martin è tornato a Madrid, dove lunedì si è sottoposto a diversi esami per determinare lo stato del suo recupero.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Dorna

Martín è stato operato alla mano sinistra nel febbraio 2025, dopo essersi infortunato in una brutta caduta con una supermotard al kartodromo di Menàrguens (Lleida), un intervento che però non ha risolto completamente i problemi allo scafoide del pilota.

Qualcosa di simile è successo con la sua spalla destra, infortunata nel GP del Giappone lo scorso settembre. È stato operato, si è presumibilmente ripreso ed è ritornato in sella nel GP di Valencia che ha chiuso la stagione e nei test successivi.

Nonostante tutto, il pilota non si sentiva guarito del tutto e si è affidato a degli specialisti che gli hanno consigliato di sottoporsi nuovamente ad un intervento chirurgico per risolvere il problema. Cosa che ha fatto poco prima di Natale, con una doppia operazione dalla quale ora, a quanto pare, si è completamente ripreso.

Martin ha ancora qualche giorno prima del 21 febbraio per completare la preparazione fisica e poter salire su una moto stradale in pista per verificare se il suo corpo gli darà tregua in vista dell'inizio della stagione.

Per il momento Aprilia conferma le parole dello stesso pilota, che già la scorsa settimana a Sepang aveva dichiarato che sarà presente ai test di Buriram il 21 febbraio e anche all'inizio della stagione con il Gran Premio di Thailandia il 1° marzo.