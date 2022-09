MotoGP | I fratelli Marquez presentano il nuovo manager

Carica lettore audio

La notizia della rottura di Marc e Alex Marquez con Emilio Alzamora, manager da tutta una vita, è stata confermata mercoledì dopo le prime indiscrezioni uscite lo scorso 20 agosto quando i piloti hanno informato attraverso i propri social. L’agente dei fratelli di Cervera ha diramato invece un comunicato per dare la massima apparenza di normalità nella fine, apparentemente amichevole, dei rapporti dopo quasi venti anni insieme.

Dopo aver chiuso il capitolo del vecchio manager, i Marquez hanno pubblicato un nuovo comunicato nella giornata odierna, alla vigilia del Gran Premio di San Marino, per presentare colui che sarà il loro nuovo rappresentante a partire da ora. Nel comunicato, Marc e Alex hanno annunciato che Jaime Martinez Recasens si unisce al team come nuovo manager.

Emilio Alzamora, Marc Márquez, Alex Márquez

“Jaime è stato negli ultimi 12 anni il massimo responsabile dell’area motorsport in Red Bull. Durante questo periodo, ha guidato l’attivazione della casa austriaca nel motorsport attraverso eventi e sportivi sponsorizzati”, si legge nel comunicato. “Siamo molto contenti di annunciare che Jaime si unisce al nostro team di lavoro a partire dal GP di Misano. Dopo la sua esperienza in Red Bull, conosce perfettamente il motorsport e lo sport in generale, e porta una nuova visione strategica che pensiamo ci arricchirà molto. Il nostro obiettivo in pista continuerà ad essere quello di ottenere i migliori risultati possibili. Siamo sicuri del fatto che formeremo un gran team”.

Dal comunicato si apprende che l’integrazione di Jaime Martinez si orienta più verso l’ambito del marketing e la visibilità del marchio Marquez, la cui strategia è una delle questioni che maggiormente ha preoccupato il pilota Honda negli ultimi anni.