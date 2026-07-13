Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

MotoGP
Germania
MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori

WSBK
SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori

F1 | Marrafuschi esclusivo: il capo di Pirelli spiega il ruolo dei cerchi liberi e dello stile di guida sulle gomme 2026

Formula 1
F1 | Marrafuschi esclusivo: il capo di Pirelli spiega il ruolo dei cerchi liberi e dello stile di guida sulle gomme 2026

IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward

IMSA
Mosport
IMSA | Inter Europol trionfa al CTMP, fra le GT successi per Lexus-Vasser Sullivan e Mercedes-Winward

MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"

MotoGP
Germania
MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Belgio

Formula 1
Belgio
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Belgio
MotoGP Germania

MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

Il costruttore austriaco ha chiesto agli altri membri della MSMA di poter aprire i propri motori di MotoGP per questioni di sicurezza, qualcosa per cui ha bisogno del via libera unanime di tutti gli altri costruttori.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Alex Marquez, Gresini Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Da quando la KTM RC16 di Pedro Acosta si è fermata a metà gara del GP di Catalogna il 17 maggio, causando l'incidente di Alex Marquez e le spaventose immagini viste alla curva 10 del tracciato catalano, i tecnici del costruttore austriaco cercano di capire il motivo di quel guasto e, soprattutto, la reiterazione che ha portato a problemi successivi sulla moto del murciano, che si è fermata fino ad altre quattro volte nei Gran Premi successivi.

Come già accaduto nel 2020, quando Yamaha chiese di aprire i motori della M1 per motivi di sicurezza, ora KTM ha chiesto ai membri della MSMA, l'associazione dei costruttori, di poter ispezionare i propri propulsori, per determinare la radice del problema.

Tuttavia, affinché ciò possa andare avanti, è necessaria l'autorizzazione di tutti i marchi: Honda, Yamaha, Ducati e Aprilia. Quest'ultima è l'unica che, apparentemente, ha dato il via libera.

Il direttore sportivo di KTM, Pit Beirer, ha confermato questa domenica che "qualcosa non va" nei motori della KTM, provocando quelle situazioni che portano la moto a fermarsi improvvisamente in pista.

"C'è qualche problema con i nostri motori. Sappiamo che questo rischio esiste ancora con alcune unità, e abbiamo adottato altre misure per evitarlo", ha spiegato ai microfoni di Sky, aggiungendo: "Voglio ringraziare Sterlacchini e Rivola di Aprilia per il loro aiuto", lasciando intendere chiaramente che la Casa di Noale è l'unica che, per il momento, è disposta ad autorizzare l'ispezione.

Pit Beirer, director de Motorsport de KTM Racing

Pit Beirer, director de Motorsport de KTM Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Da regolamento, eccetto Honda e Yamaha che hanno le concessioni, i costruttori di MotoGP devono sigillare i propri motori prima del primo Gran Premio della stagione, consegnando un'unità identica alla direzione tecnica dell'IRTA, per poter avere sempre un riferimento e confrontare i pezzi. Una volta sigillato un motore, non può essere aperto e, tantomeno, smontato, senza l'autorizzazione di tutti i membri della MSMA.

"La situazione non è facile, c'è qualcosa che non va nei nostri motori", ribadisce Beirer. "Sappiamo che questo rischio esiste ancora in alcune unità, per cui ne abbiamo attivate altre (nuove) per evitarlo. C'è un problema e dobbiamo risolverlo; ci sono motori che non possiamo usare anche per motivi di sicurezza. Dobbiamo sfruttare le vacanze estive per farlo". Un altro problema è che KTM, Aprilia e Ducati hanno i motori limitati ad otto unità per stagione, e si è disputata solo la metà dei Gran Premi.

Fino al GP della Repubblica Ceca, KTM aveva utilizzato sei motori per Brad Binder e altri sei per Acosta nel team ufficiale; e cinque per Enea Bastianini e quattro per Maverick Vinales in quello satellite. Dei sei di Binder, tre sono già stati inviati in fabbrica come "motore ritirato dall'assegnazione", mentre uno di Pedro e uno di Enea sono stati ugualmente ritirati.

Non sono state fornite informazioni al riguardo dopo il GP d'Olanda e, per il momento, nemmeno dopo quello di Germania. I motori che vanno in fabbrica possono essere controllati senza aprirli in nessun caso. I costruttori possono aprire un motore solo in presenza di un tecnico dell'IRTA.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, questo fine settimana si sono tenute diverse riunioni al riguardo al Sachsenring, l'ultima delle quali domenica pomeriggio, un ultimo tentativo di KTM di ricevere l'OK dal resto dei costruttori, che non è arrivato.

A differenza del 2020, quando Yamaha chiese di aprire i motori e ricevette l'autorizzazione degli altri, il costruttore di Iwata aveva individuato perfettamente il problema, che erano alcune valvole consegnate da un fornitore che avevano cambiato millimetricamente le loro dimensioni, causando problemi.

Ora, tuttavia, non c'è la certezza che KTM conosca il problema o se, sostanzialmente, ciò che vuole sia scoprirlo aprendo i motori. In una stagione così serrata e con la corsa al titolo così aperta, qualsiasi "vantaggio" può essere importante, da qui il fatto che tutti i costruttori stiano giocando le proprie carte con molta cautela.

Leggi altri articoli dello stesso autore:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Alex Marquez: "Non so cosa sia successo nella caduta, forse ero troppo fiducioso"
Prossimo Articolo MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

Top Comments
More from
Germán Garcia Casanova

MotoGP | Acosta oltre il dolore: super anche in Germania e scommette su Marquez per il mondiale

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta oltre il dolore: super anche in Germania e scommette su Marquez per il mondiale

MotoGP | Acosta parte per la Germania: il recupero va bene, ora attende solo il "fit"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta parte per la Germania: il recupero va bene, ora attende solo il "fit"

MotoGP | Il mercato piloti 2027 è entrato nel vivo: ecco il punto dopo i primi annunci

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Il mercato piloti 2027 è entrato nel vivo: ecco il punto dopo i primi annunci
More from
Pedro Acosta

MotoGP | Acosta approva lo spazio maggiore in griglia: "E' il primo cambiamento che migliora davvero la sicurezza"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta approva lo spazio maggiore in griglia: "E' il primo cambiamento che migliora davvero la sicurezza"

MotoGP | Morbidelli penalizzato ancora per impeding, ma contesta: "Stavo andando al 100%"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Morbidelli penalizzato ancora per impeding, ma contesta: "Stavo andando al 100%"

MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP | Vinales: "Non ho alcun problema mentale, sono le decisioni dei team a spingermi al limite"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Non ho alcun problema mentale, sono le decisioni dei team a spingermi al limite"

MotoGP | KTM rivela: Vinales ha rifiutato l'opzione di correre per Tech3 dopo il cambio di piani del team ufficiale

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | KTM rivela: Vinales ha rifiutato l'opzione di correre per Tech3 dopo il cambio di piani del team ufficiale

Ultime notizie

Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più iconiche di Jurassic Park per ricordare Sam Neill

MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Ora ho bisogno di affetto da parte della squadra e ricevo solo bastonate"

MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

MotoGP
Germania
MotoGP | I costruttori frenano l'intenzione della KTM di aprire i propri motori

SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori

WSBK
SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori