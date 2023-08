MotoGP | Honda, Watanabe: "La collaborazione auto-moto fa progressi"

Si è parlato troppo dell'attuale situazione della Honda, quattro anni dopo una stagione ampiamente dominata dal marchio e dal suo leader, Marc Marquez. Ora che si trova in fondo al baratro, il costruttore sta cercando di riprendersi, in particolare affidandosi ad una forza diversa da quella specializzata nei Gran Premi di motociclismo.

L'unione degli sforzi è resa possibile dal fatto che HRC, la divisione competizioni di Honda, ha riunito le corse di moto e auto sotto lo stesso ombrello. Gli ingegneri specializzati in Formula 1 possono quindi contribuire allo sviluppo del motore della MotoGP nel tentativo di trovare nuove soluzioni, in uno sforzo congiunto per riportare Honda ai vertici di questo sport.

Koji Watanabe, Presidente di HRC, insiste sul fatto che questi nuovi metodi di lavoro stanno iniziando a dare i loro frutti dopo un'impostazione inizialmente piuttosto complicata.

"All'interno di Honda, le culture delle due ruote e delle quattro ruote sono molto diverse. Per questo motivo abbiamo iniziato con la consapevolezza che sarebbe stato piuttosto difficile lavorare insieme come azienda", spiega il grande capo. "In effetti, ci è voluto tutto il primo anno per completare l'integrazione, perché tutto era diverso: operazioni, struttura, sistemi di acquisto e così via. In questo secondo anno, stiamo iniziando a fare progressi nella collaborazione tra le categorie delle due e delle quattro ruote".

"Al momento, la stagnazione della MotoGP è un problema importante per Honda/HRC", ha continuato. "Abbiamo quindi deciso di recuperare le nostre forze con una struttura interamente incentrata su HRC. A tal fine, il team di sviluppo delle quattro ruote è coinvolto nello sviluppo della MotoGP e sta cercando di produrre risultati tangibili il prima possibile".

Per Koji Watanabe, non solo è essenziale risolvere le difficoltà del programma MotoGP, ma può anche essere una mutualizzazione favorevole per le auto.

"Le due ruote hanno una lunga storia come azienda racing, quindi conosciamo le corse e il loro funzionamento. Le due ruote hanno anche stabilito un modello di business in cui HRC produce parti racing e le fornisce ai suoi utenti attraverso i concessionari. Il settore delle quattro ruote sta appena iniziando a sviluppare questo aspetto. C'è molto da imparare dalle moto in termini di know-how. In questo senso, sono convinto che la collaborazione tra moto e auto produrrà qualcosa di ancora più grande di quanto avevamo inizialmente previsto".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Koji Watanabe è stato uno degli alti dirigenti Honda a cui Marc Marquez si è rivolto in primavera, quando ha voluto mettere in guardia il gruppo sulle attuali difficoltà ed ottenere risposte sui mezzi messi in atto per risolverle. A margine del GP d'Italia, il campione spagnolo ha incontrato il Presidente di HRC e Shinji Aoyama, numero due di Honda Motor Company.

Watanabe gli ha assicurato che il maggior coinvolgimento di Honda in F1, con un ritorno previsto nel 2026 in collaborazione con Aston Martin, non pregiudica il progetto MotoGP. Anzi, ha auspicato che funga da forza trainante e ha accolto con favore la fusione tra i due poli.

"Non ho mai avuto l'impressione che non avessero investito sulle moto", ha detto Marc Marquez a giugno. "Il progetto è lo stesso oggi di quando sono arrivato, dieci o undici anni fa, il coinvolgimento del marchio rimane lo stesso. Li vedo lavorare e succedono piccole cose. A volte funzionano, a volte no, ma vedo che sono interessati al progetto. Se non fosse così, i capi non verrebbero a parlare con me".

"È anche vero che hanno un grande potenziale. È difficile sapere cosa succede qui e cosa succede in Giappone. La filosofia è diversa. Dall'anno scorso i reparti auto e moto hanno unito le forze e spero che questo possa aiutarci nel progetto MotoGP".