MotoGP | Honda verso Barcellona senza Marquez, c'è Bradl

Il Gran Premio d’Italia è stato quest’anno la rappresentazione della gioia immensa di Ducati per un trionfo su più fronti, ma ha avuto il suo lato emotivo più duro: è stato l’ultimo di Marc Marquez prima dell’intervento chirurgico, il quarto a cui si sottoporrà per provare a risolvere definitivamente il problema al braccio destro infortunato ormai quasi due anni fa nella gara di Jerez.

La stagione dunque è finita con largo anticipo per il pilota Honda, che nel giro di rientro dopo la gara del Mugello è stato salutato e sostenuto da tutti gli altri piloti della griglia, che sperano di rivederlo in pista di nuovo come siamo sempre stati abituati a conoscerlo. Il futuro nel team non è assolutamente in discussione né per il pilota di Cervera né per HRC, durante la conferenza stampa sia Marquez che Alberto Puig hanno spiegato quanto la decisione di fermarsi ora sia in vista di un ritorno, si spera, al massimo della forma nel 2023.

Marc Marquez volerà negli Stati Uniti per operarsi, lasciando così la sua RC213V nelle mani di Stefan Bradl, chiamato a sostituirlo, e le redini del team ufficiale a Pol Espargaro, l’altro titolare che sarà chiamato a portare buoni risultati, già a partire dal Gran Premio di Catalunya. Questo fine settimana infatti arriva la gara di casa per il pilota di Granollers, che dopo le voci di mercato che lo danno fuori da HRC e i weekend difficili che ha dovuto affrontare, cercherà il riscatto.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“So che i tifosi di casa mi daranno una spinta in più questo fine settimana”, afferma Pol Espargaro. “Dopo alcune gare difficili, questo è proprio ciò di cui ho bisogno per riportare il nostro anno al punto in cui dovrebbe essere. Arrivo motivato e concentrato come sempre e fin dalle prove libere 1 lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi. Ci sono ancora molte gare da disputare e ciò che scopriremo in queste gare potrà aiutarci molto a fine anno. Inoltre, con il test di lunedì, avremo molto tempo in moto per poter capire tutto”.

Ma Pol Espargaro non sarà solo nel box, perché fa ritorno Stefan Bradl. Il collaudatore Honda salirà in sella alla moto di Marquez per sostituirlo in sua assenza: “Innanzitutto voglio augurare a Marc tutto il meglio per la sua operazione e il suo recupero. Sono a disposizione per tutto ciò di cui HRC e il Repsol Honda Team hanno bisogno fino al ritorno di Marc. Tutti noi abbiamo visto il livello della MotoGP, quindi sappiamo qual è la sfida che ci aspetta, ma sono fiducioso che lavorando con la Honda e con il team possiamo ottenere qualcosa. Vediamo cosa ci riserverà il fine settimana, sarà importante fare molti giri e prepararsi bene per il test di lunedì”.