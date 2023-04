MotoGP | Honda: test cruciale a Jerez con il telaio Kalex

Carica lettore audio

Senza aver avuto il tempo di riprendersi dalle emozioni del Gran Premio d'Argentina dello scorso fine settimana a Termas de Rio Hondo, alcuni team del Campionato del Mondo MotoGP dovranno affrontare due giorni di lavoro lunedì e martedì della prossima settimana al Circuito di Jerez, che ospiterà un test privato con la presenza dei test team di KTM, Aprilia, Yamaha e Honda, che spera di vedere un po' di luce nello sviluppo della RC213V.

Come riportato da Motorsport.com il 23 marzo, Honda testerà il nuovo telaio ordinato al produttore tedesco Kalex, la stessa azienda che ha prodotto il forcellone in alluminio presentato al test di Misano nel settembre dello scorso anno.

Il test team guidato dall'ingegner Ramón Aurín, insieme al collaudatore Stefan Bradl, sarà sul circuito andaluso lunedì e martedì per iniziare a valutare le possibilità offerte dalla nuova parte ordinata ad un produttore esterno.

Inizialmente, il piano prevedeva che il nuovo telaio venisse testato nel corso del test ufficiale della MotoGP del lunedì successivo al Gran Premio di Spagna, sullo stesso circuito. Ma gli scarsi risultati pre-stagionali della moto 2023 hanno reso necessaria un'accelerazione del processo, ritardando addirittura la produzione dei prototipi della Moto2, di cui Kalex è il principale fornitore.

Bradl avrà il compito, insieme ai dati che gli ingegneri potranno ricavare dai test, di determinare se il nuovo telaio Kalex ha un potenziale migliore di quello che già hanno. Se il risultato sarà positivo, il pezzo andrà ad Austin mercoledì, in modo che Marc Marquez, se si sarà ripreso dall'infortunio alla mano destra, possa provarlo alla partenza del Gran Premio delle Americhe.

Terzo telaio dopo il test di Valencia

Il regolamento, che consente una sola specifica di motore e due pacchetti aerodinamici per l'intera stagione, non regola il numero di telai diversi che ogni pilota può utilizzare durante la stagione, quindi qualsiasi cambiamento in questo senso non sarebbe penalizzante.

Al momento i piloti ufficiali della Honda utilizzano un telaio prodotto nelle officine di Tokyo e presentato in anteprima ai test di Sepang, mentre Alex Rins del Team LCR utilizza la versione portata ai test di Valencia dello scorso anno. L'assenza di Marquez ha fatto sì che HRC fornisse il telaio di Marc ad Alex in Argentina. "Non ho notato grandi differenze, li ho provati entrambi e con quello nuovo forse la moto gira un po' di più", è stata l'analisi del pilota del team di Lucio Cecchinello.

"Purtroppo alcune delle parti che la Honda ha introdotto non hanno funzionato come ci si aspettava. E oggi abbiamo guidato la stessa moto con cui abbiamo finito in Malesia. Stiamo parlando dello stesso concetto dell'anno scorso, e con questo sappiamo che affronteremo circuiti migliori e altri che non andranno bene per noi", aveva riassunto Marquez nei test di Portimao, nei quali si era classificato 13°.

Le ottime prestazioni dello spagnolo nel Gran Premio del Portogallo che ha aperto la stagione, dove ha conquistato la pole ed il podio nella Sprint, sono state un lampo per HRC, un passo avanti che è stato bruscamente interrotto dall'incidente nella gara lunga a Portimao.

Ora, con questo nuovo telaio, i tecnici Honda sperano di poter dare a Marquez armi migliori e che il pilota non debba correre tanti rischi o mettere a repentaglio la sua salute ogni volta che scende in pista.

Quattro marchi al lavoro a Jerez

Oltre alla Honda, la prossima settimana a Jerez saranno presenti i test team di KTM con Dani Pedrosa, Aprilia con Lorenzo Savadori e Yamaha con Cal Crutchlow. A causa dei nuovi regolamenti che riducono il numero di pneumatici all'anno per i test team, è difficile sapere se oltre a Dani, KTM manderà il pilota tedesco Jonas Folger, che si è unito al test team quest'anno e che sostituirà l'infortunato Pol Espargaro nel team satellite della casa austriaca, GasGas Tech3, a partire dal weekend di Austin.

L'unico costruttore che non sarà presente a Jerez è la Ducati, il cui collaudatore Michele Pirro ha in programma un test privato a Misano o al Mugello (a seconda delle previsioni meteo), la settimana successiva al weekend di Austin, nella seconda metà di aprile.