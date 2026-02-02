MotoGP | Honda svela la RC213V con cui cerca il rilancio definitivo nel 2026

Gli ultimi saranno i primi. In Honda magari ci sperano davvero, perché la RC213V è cresciuta davvero tanto nella passata stagione della MotoGP, anche se sembra ancora qualcosa al di fuori della loro portata. Magari però è proprio per una questione di cabala che la Casa di Tokyo ha deciso di essere l'ultima a togliere i veli alle sue armi per il Mondiale ormai alle porte.

Questa mattina, infatti, sono state svelate online le moto che saranno affidate a Joan Mir e Luca Marini, che quindi divideranno il box per la terza stagione consecutiva a difendere i colori della HRC. E, come detto, sono reduci da un 2025 in cui i passi avanti sono stati davvero evidenti, come certificato dall'abbandono della Fascia D delle concessioni per entrare nella C, la stessa di Aprilia e KTM. E' vero che il ritorno alla vittoria, seppur sotto al diluvio di Le Mans, è stato firmato da Johann Zarco con i colori del Team LCR, ma anche il maiorchino è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni con i due podi di Motegi e Sepang. Risultati tutt'altro che scontati, visto che era addirittura dal 2021 che il campione del mondo 2020 non riusciva a piazzarsi nella top 3.

Per Marini, l'appuntamento con il primo podio con i colori del marchio dell'ala dorata è ancora rimandato, ma anche nel suo caso i progressi sono stati evidenti nella seconda parte del 2025, con il quarto posto in Ungheria come fiore all'occhiello. Tra le altre cose, nel box nessuno nasconde che i feedback del marchigiano siano stati fondamentali per dare il la al grande lavoro impostato dai tecnici guidati dall'italiano Romano Albesiano. Senza dimenticare che Luca si è anche infortunato durante un test in vista di un possibile impegno alla 8 Ore di Suzuka e i giapponesi apprezzano sempre tantissimo quando un proprio pilota è pronto a dare tutto per il marchio.

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC Foto di: Honda Racing

Nel video con cui è stata lanciata la stagione nessuno ha nascosto la grande ambizione con cui la squadra diretta da Alberto Puig si approccia a questo 2026, che deve essere l'anno del definitivo rilancio per la Honda, per mettersi definitivamente alle spalle il periodo più nero, iniziato con l'infortunio di Marc Marquez nel 2020 e che aveva avuto il suo culmine nell'ultimo posto nella classifica costruttori e team del 2024.

La risalita però è cominciata un anno fa ed ora è il momento di raccoglierne i frutti. Marini lo ha detto chiaro: "Podi, vittorie, emozioni" sono il suo obiettivo infatti. E che per il futuro le ambizioni siano davvero grandi lo dimostra il fatto che per il 2027, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti con i motori da 850cc, è dato ormai per certo l'arrivo di un pezzo da novanta come Fabio Quartararo.

I primi riscontri in pista sono stati molto interessanti, perché nello shakedown di Sepang dei giorni scorsi, riservati a collaudatori, esordienti ed alla Yamaha, che gode ancora delle concessioni della Fascia D, il più veloce è stato il tester Aleix Espargaro, con un tempo che lo avrebbe addirittura piazzato al quarto posto sulla griglia del Gran Premio della Malesia dello scorso anno. A livello cromatico invece non ci sono particolari novità rispetto al recente passato, perché i colori sono sempre quelli della HRC, con il rosso, il bianco ed il blu a fare da padroni. Sul fianco della carena poi appare sempre il main sponsor Castrol.