Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

Formula 1
Formula 1
F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"
Ultime notizie
MotoGP Presentazione Honda HRC

MotoGP | Honda svela la RC213V con cui cerca il rilancio definitivo nel 2026

Dopo un 2025 in grande crescita, con l'uscita dall'ultima fascia del sistema di concessioni, la Casa giapponese è chiamata a consolidare il suo ritorno al vertice, provando ad infilarsi con regolarità nelle posizioni che contano. E' questo l'obiettivo che si pone con la RC213V che affiderà a Joan Mir e Luca Marini, che ha presentato online stamani.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
2026 Honda HRC RC213V

2026 Honda HRC RC213V

Foto di: Honda Racing

Gli ultimi saranno i primi. In Honda magari ci sperano davvero, perché la RC213V è cresciuta davvero tanto nella passata stagione della MotoGP, anche se sembra ancora qualcosa al di fuori della loro portata. Magari però è proprio per una questione di cabala che la Casa di Tokyo ha deciso di essere l'ultima a togliere i veli alle sue armi per il Mondiale ormai alle porte.

Questa mattina, infatti, sono state svelate online le moto che saranno affidate a Joan Mir e Luca Marini, che quindi divideranno il box per la terza stagione consecutiva a difendere i colori della HRC. E, come detto, sono reduci da un 2025 in cui i passi avanti sono stati davvero evidenti, come certificato dall'abbandono della Fascia D delle concessioni per entrare nella C, la stessa di Aprilia e KTM. E' vero che il ritorno alla vittoria, seppur sotto al diluvio di Le Mans, è stato firmato da Johann Zarco con i colori del Team LCR, ma anche il maiorchino è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni con i due podi di Motegi e Sepang. Risultati tutt'altro che scontati, visto che era addirittura dal 2021 che il campione del mondo 2020 non riusciva a piazzarsi nella top 3.

Per Marini, l'appuntamento con il primo podio con i colori del marchio dell'ala dorata è ancora rimandato, ma anche nel suo caso i progressi sono stati evidenti nella seconda parte del 2025, con il quarto posto in Ungheria come fiore all'occhiello. Tra le altre cose, nel box nessuno nasconde che i feedback del marchigiano siano stati fondamentali per dare il la al grande lavoro impostato dai tecnici guidati dall'italiano Romano Albesiano. Senza dimenticare che Luca si è anche infortunato durante un test in vista di un possibile impegno alla 8 Ore di Suzuka e i giapponesi apprezzano sempre tantissimo quando un proprio pilota è pronto a dare tutto per il marchio.

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Honda Racing

Nel video con cui è stata lanciata la stagione nessuno ha nascosto la grande ambizione con cui la squadra diretta da Alberto Puig si approccia a questo 2026, che deve essere l'anno del definitivo rilancio per la Honda, per mettersi definitivamente alle spalle il periodo più nero, iniziato con l'infortunio di Marc Marquez nel 2020 e che aveva avuto il suo culmine nell'ultimo posto nella classifica costruttori e team del 2024.

La risalita però è cominciata un anno fa ed ora è il momento di raccoglierne i frutti. Marini lo ha detto chiaro: "Podi, vittorie, emozioni" sono il suo obiettivo infatti. E che per il futuro le ambizioni siano davvero grandi lo dimostra il fatto che per il 2027, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti con i motori da 850cc, è dato ormai per certo l'arrivo di un pezzo da novanta come Fabio Quartararo.

I primi riscontri in pista sono stati molto interessanti, perché nello shakedown di Sepang dei giorni scorsi, riservati a collaudatori, esordienti ed alla Yamaha, che gode ancora delle concessioni della Fascia D, il più veloce è stato il tester Aleix Espargaro, con un tempo che lo avrebbe addirittura piazzato al quarto posto sulla griglia del Gran Premio della Malesia dello scorso anno. A livello cromatico invece non ci sono particolari novità rispetto al recente passato, perché i colori sono sempre quelli della HRC, con il rosso, il bianco ed il blu a fare da padroni. Sul fianco della carena poi appare sempre il main sponsor Castrol.

2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
2026 Honda HRC RC213V

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | Ecco tutte le foto della nuova Honda RV213V di Marini e mIr
MotoGP
36
Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"
Prossimo Articolo Fotogallery MotoGP | Ecco la Honda RC213V 2026 di Marini e Mir

Top Comments

More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

Diretta MotoGP | Honda presenta le RC213V di Mir e Marini per il 2026

MotoGP
MotoGP
Diretta MotoGP | Honda presenta le RC213V di Mir e Marini per il 2026

MotoGP | Ufficiale: Marco Bezzecchi ha detto sì al rinnovo biennale con l'Aprilia

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Ufficiale: Marco Bezzecchi ha detto sì al rinnovo biennale con l'Aprilia
More from
Joan Mir

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP | Esclusiva: Honda chiude l'accordo con Fabio Quartararo per il 2027!

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Esclusiva: Honda chiude l'accordo con Fabio Quartararo per il 2027!

MotoGP | La griglia del 2026 è quella con più campioni del mondo della storia

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La griglia del 2026 è quella con più campioni del mondo della storia
More from
Honda HRC

MotoGP | Quartararo: "Sto parlando con Honda, ma ad oggi non ho firmato"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Quartararo: "Sto parlando con Honda, ma ad oggi non ho firmato"

MotoGP | Shakedown Sepang, Day 3: Espargaro e Honda al top, Moreira toglie 1"6!

MotoGP
MotoGP
Shakedown di Sepang
MotoGP | Shakedown Sepang, Day 3: Espargaro e Honda al top, Moreira toglie 1"6!

MotoGP | Shakedown Sepang, Day 1: Honda al top con Espargaro, Razgatlioglu 4°

MotoGP
MotoGP
Shakedown di Sepang
MotoGP | Shakedown Sepang, Day 1: Honda al top con Espargaro, Razgatlioglu 4°

Ultime notizie

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26