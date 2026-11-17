MotoGP Portogallo

MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc

Le attuali moto della MotoGP sono le più veloci nella storia del campionato, ma le prime indicazioni suggeriscono che le nuove 850cc, che debutteranno nel 2027, non saranno significativamente più lente.

Rachit Thukral

Modificato: 17 nov 2026, 15:17

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Aleix Espargaro, Honda HRC

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

In casa Honda sono convinti che le moto da 850cc di nuova generazione della MotoGP resteranno relativamente vicine alle attuali moto da 1000cc, perché la perdita di potenza del motore è stata in gran parte compensata dai miglioramenti in altre aree.

Mentre i costruttori continuano a prepararsi a porte chiuse per la nuova era della MotoGP, le informazioni emerse dal test in Austria di settembre suggeriscono che potrebbe non esserci un calo significativo delle prestazioni quando il nuovo regolamento entrerà in vigore il prossimo anno.

Secondo quanto riportato, il pilota Honda Diogo Moreira ha fatto segnare un tempo sul giro di 1'28"4 al Red Bull Ring, appena mezzo secondo più lento della pole di Jorge Martin in sella all'Aprilia ufficiale durante il Gran Premio d'Austria disputato nel weekend precedente.

Questi dati contrastano con le aspettative legate all'era degli 850cc, con la cilindrata ridotta, il divieto degli abbassatori e restrizioni aerodinamiche più severe che, insieme, dovrebbero generare perdite prestazionali significative.

Tuttavia, il ritmo iniziale delle nuove moto non ha sorpreso il direttore tecnico della Honda, Romano Albesiano, che ritiene che la potenza del motore sia ora l'unica area importante in cui le 850cc restano indietro rispetto alle loro predecessore.

"La simulazione aveva già mostrato che la differenza nel tempo sul giro non è enorme", ha dichiarato a Motorsport.com. "Ciò che non è enorme, ma grande, è la differenza nella velocità massima. C'è una certa differenza nel tempo sul giro, soprattutto sui circuiti dove la potenza media è elevata, ma non così grande".

Romano Albessiano, Technical Director of HRC Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Albesiano ha riconosciuto che il passaggio a motori di cilindrata inferiore avrà un effetto negativo sulle prestazioni in rettilineo, come previsto dai legislatori quando hanno progettato il nuovo regolamento.

Tuttavia, l'italiano ritiene che gli ingegneri saranno in grado di recuperare parte delle prestazioni perse in altre aree, anche attraverso una maggiore attenzione al miglioramento dei flussi d'aria attorno alla moto.

"La 850cc avrà molta meno potenza, ma la potenza sulla moto viene utilizzata nella parte relativamente breve del circuito", ha spiegato. "Il resto è frenata, percorrenza e accelerazione: parti in cui non si è limitati dal motore".

"In quest'area, l'evoluzione continua, ed è per questo che probabilmente, forse tra qualche anno, la 850cc potrebbe essere veloce quanto la 1.000cc in termini di tempo sul giro".

Interrogato su come le 850cc si confrontino con le attuali 1000cc in curva, Albesiano ha aggiunto: "Al momento, sono molto vicine".

Pur ammettendo che le 850cc continueranno ad accusare un deficit in rettilineo all'inizio del ciclo regolamentare, Albesiano ha detto che anni di sviluppo permetteranno agli ingegneri di colmare alla fine il divario con gli attuali prototipi.

"In termini di velocità massima, il tempo che si guadagna sui rettilinei con la 1000cc è evidente. Bisogna recuperare con la 850cc, e al momento non è facile farlo", ha detto.

"Probabilmente in futuro, con l'evoluzione generale della moto, la velocità in curva aumenterà, la frenata migliorerà, la potenza del motore migliorerà, e probabilmente si raggiungerà lo stesso livello della 1.000cc", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang

Prossimo Articolo MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rachit Thukral





MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon



MotoGP



MotoGP



Portogallo



5 h



MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon





WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"



WEC



WEC 1 g



WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"





MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"



MotoGP



MotoGP



Qatar



2 g



MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"

More from

Honda HRC





MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang



MotoGP



MotoGP 1 g



MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang





Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici



MotoGP



MotoGP



Qatar



6 g



Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici





MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"



MotoGP



MotoGP



Qatar



9 g



MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"

Ultime notizie





Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino





F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso





MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione



MotoGP



MtGP MotoGP 1 h



MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione





MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



3 h



MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti