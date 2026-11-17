MotoGP Portogallo
MotoGP | Honda spiega perché le 850cc non sono così lontane delle 1.000cc
Le attuali moto della MotoGP sono le più veloci nella storia del campionato, ma le prime indicazioni suggeriscono che le nuove 850cc, che debutteranno nel 2027, non saranno significativamente più lente.
Rachit Thukral
Modificato: 17 nov 2026, 15:17
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Aleix Espargaro, Honda HRC
Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
In casa Honda sono convinti che le moto da 850cc di nuova generazione della MotoGP resteranno relativamente vicine alle attuali moto da 1000cc, perché la perdita di potenza del motore è stata in gran parte compensata dai miglioramenti in altre aree.
Mentre i costruttori continuano a prepararsi a porte chiuse per la nuova era della MotoGP, le informazioni emerse dal test in Austria di settembre suggeriscono che potrebbe non esserci un calo significativo delle prestazioni quando il nuovo regolamento entrerà in vigore il prossimo anno.
Secondo quanto riportato, il pilota Honda Diogo Moreira ha fatto segnare un tempo sul giro di 1'28"4 al Red Bull Ring, appena mezzo secondo più lento della pole di Jorge Martin in sella all'Aprilia ufficiale durante il Gran Premio d'Austria disputato nel weekend precedente.
Questi dati contrastano con le aspettative legate all'era degli 850cc, con la cilindrata ridotta, il divieto degli abbassatori e restrizioni aerodinamiche più severe che, insieme, dovrebbero generare perdite prestazionali significative.
Tuttavia, il ritmo iniziale delle nuove moto non ha sorpreso il direttore tecnico della Honda, Romano Albesiano, che ritiene che la potenza del motore sia ora l'unica area importante in cui le 850cc restano indietro rispetto alle loro predecessore.
"La simulazione aveva già mostrato che la differenza nel tempo sul giro non è enorme", ha dichiarato a Motorsport.com. "Ciò che non è enorme, ma grande, è la differenza nella velocità massima. C'è una certa differenza nel tempo sul giro, soprattutto sui circuiti dove la potenza media è elevata, ma non così grande".
Romano Albessiano, Technical Director of HRC Honda
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Albesiano ha riconosciuto che il passaggio a motori di cilindrata inferiore avrà un effetto negativo sulle prestazioni in rettilineo, come previsto dai legislatori quando hanno progettato il nuovo regolamento.
Tuttavia, l'italiano ritiene che gli ingegneri saranno in grado di recuperare parte delle prestazioni perse in altre aree, anche attraverso una maggiore attenzione al miglioramento dei flussi d'aria attorno alla moto.
"La 850cc avrà molta meno potenza, ma la potenza sulla moto viene utilizzata nella parte relativamente breve del circuito", ha spiegato. "Il resto è frenata, percorrenza e accelerazione: parti in cui non si è limitati dal motore".
"In quest'area, l'evoluzione continua, ed è per questo che probabilmente, forse tra qualche anno, la 850cc potrebbe essere veloce quanto la 1.000cc in termini di tempo sul giro".
Interrogato su come le 850cc si confrontino con le attuali 1000cc in curva, Albesiano ha aggiunto: "Al momento, sono molto vicine".
Pur ammettendo che le 850cc continueranno ad accusare un deficit in rettilineo all'inizio del ciclo regolamentare, Albesiano ha detto che anni di sviluppo permetteranno agli ingegneri di colmare alla fine il divario con gli attuali prototipi.
"In termini di velocità massima, il tempo che si guadagna sui rettilinei con la 1000cc è evidente. Bisogna recuperare con la 850cc, e al momento non è facile farlo", ha detto.
"Probabilmente in futuro, con l'evoluzione generale della moto, la velocità in curva aumenterà, la frenata migliorerà, la potenza del motore migliorerà, e probabilmente si raggiungerà lo stesso livello della 1.000cc", ha concluso.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Ecco perché l'aerodinamica diventerà "ancora più importante" con il regolamento 2027
MotoGPMotoGP | I numeri che rivelano come le Sprint abbiano ribaltato la lotta per il titolo
MotoGPMotoGP | Gli infortuni si susseguono a raffica: per quanto può ancora andare avanti così?
MotoGPMotoGP | Aprilia: la RS-GP 2027 mostra soluzioni aerodinamiche innovative sull'ala anteriore
MotoGPMotoGP | Test Valencia: l'inizio dell'era delle 850cc sarà aperto al pubblico
MotoGPMotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Portogallo
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang
Prossimo Articolo MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Rachit Thukral
MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon
MotoGP
MotoGP
Portogallo
5 h
MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon
WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"
WEC
WEC 1 g
WEC | Toyota difende la sua GR GT3 dalle critiche di Ratel: "Rispetta la filosofia"
MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"
MotoGP
MotoGP
Qatar
2 g
MotoGP | Borsoi: "Yamaha non si aspetta di stare subito davanti con la 850cc, ma può colmare il gap nel corso del 2027"
More from
Honda HRC
MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang
MotoGP
MotoGP 1 g
MotoGP | David Alonso ha provato la Honda in un test privato a Sepang
Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici
MotoGP
MotoGP
Qatar
6 g
Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici
MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"
MotoGP
MotoGP
Qatar
9 g
MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"
Ultime notizie
Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino
F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas
1 h
F1 | Aston Martin: a Las Vegas in FP1 ci sarà Crawford sulla AMR26 di Alonso
MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione
MotoGP
MtGP MotoGP 1 h
MotoGP | Il titolo Costruttori: la grande sfida che resta ad Aprilia in questa stagione
MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
MotoGP
MtGP MotoGP
Portogallo
3 h
MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti