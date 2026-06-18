MotoGP | Honda: il direttore tecnico Kawase sarà il sostituto di Puig come team manager
Un mese dopo che Honda ha ufficializzato che Alberto Puig non sarà più il team manager della squadra ufficiale il prossimo anno, la Casa giapponese ha annunciato questo giovedì che Mikihiko Kawase, l'attuale direttore tecnico, sarà il suo sostituto.
Cambios importantes en el garaje de Honda HRC
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Una volta noto il cambio di ruolo di Alberto Puig, che, a partire dal 2027 e dopo nove anni in prima linea, passerà a svolgere un ruolo più consultivo e meno legato al quotidiano, Honda ha optato per un ricambio ad interim, nonostante la confusione che l'arrivo di Davide Brivio ha generato in alcuni; ancora direttore di Trackhouse, l'italiano si unirà al costruttore di Tokyo la prossima stagione, anche se in un'area più legata al marketing e allo sviluppo del business. Motorsport.com aveva già chiarito allora che l'ex Yamaha e Suzuki non era stato scelto come sostituto di Puig, dato che Honda preferiva qualcuno di casa.
Ora, la logica porta a pensare che Mikihiko Kawase, con un profilo molto più tecnico, si occuperà delle questioni più tecniche all'interno del garage, mentre Puig lo consiglierà in tutto ciò che riguarda la gestione del team, soprattutto la parte operativa, che ricade fondamentalmente sul personale europeo.
Allo stesso tempo, il buon senso porta a pensare che saranno entrambi a mantenere il contatto con MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), il promoter del campionato, così come con l'Associazione dei Costruttori (MSMA), sul versante più politico del Mondiale. Di fatto, Puig e Kawase sono già stati i rappresentanti di Honda alla riunione della MSMA che si è svolta alla domenica dello scorso Gran Premio d'Ungheria.
Alberto Puig, Honda HRC Team manager
Foto de: Alexander Trienitz
Di Kawase si può tranquillamente dire che conosce la grande maggioranza degli aspetti delle corse. Da giovane è stato pilota sulle moto di piccola cilindrata, in Giappone, per quasi un decennio e fino ai 28 anni.
Per pagarsi la sua passione per le competizioni, parallelamente lavorava per diversi fornitori di pezzi, prima di essere reclutato da Honda, che lo trasferì a HRC nel 2012, perché lavorasse al progetto Moto3, con cui ha festeggiato il titolo nel 2019, insieme a Lorenzo Dalla Porta, e già come massimo responsabile tecnico. Quel successo anticipò il suo salto in MotoGP, dove è stato promosso al ruolo di direttore tecnico nel 2024, una posizione che occupa da allora.
"È un onore per me avere l'opportunità di guidare un team con così tanta storia e successi. Ringrazio Honda per questa opportunità e anche Alberto Puig, che è stato un grande mentore e consulente per molti anni", dichiara il giapponese. "Il supporto di entrambi sarà cruciale per il successo del team, alle porte di uno dei più grandi cambiamenti nel regolamento, dal passaggio dai motori a due tempi a quelli a quattro tempi", avverte Kawase.
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