MotoGP | Honda sacrifica la potenza in attesa del nuovo motore

Una gara dopo l'altra, Honda continua a sperimentare, soprattutto con il suo motore. Sapevamo che il marchio giapponese avrebbe dovuto aspettare la fine dell'estate per ricevere novità rilevanti, ma questo non gli ha impedito di continuare a valutare diverse specifiche del suo V4 nelle ultime settimane.

A Barcellona è stato lanciato un nuovo motore e, molto rapidamente, i piloti hanno avvertito un guadagno in curva ma anche una minore potenza, che li ha portati ad abbandonarlo. Al Sachsenring, questa specifica è stata reintrodotta sulle RC213V e a Silverstone, i piloti del team ufficiale l'hanno montata nuovamente, mentre Johann Zarco del Team LCR è tornato sulla vecchia versione.

"Il motore di Zarco è un po' più potente, ha più cavalli, più velocità massima, ma è molto difficile da gestire", ha spiegato Luca Marini. "Non mi piace e per me, per lo sviluppo della moto che verrà, non è la strada da seguire. Con il mio motore di adesso, sappiamo che perdiamo due decimi in rettilineo, ma questo è ciò che funzionerà per il futuro, dobbiamo sviluppare questo motore perché è così che troveremo più prestazioni in futuro".

Joan Mir, che si è ritirato a causa di una perdita di potenza che sembrava essere legata a un problema elettronico nel GP di Gran Bretagna, ha fatto commenti simili. "Per me è stato un passo indietro per farne due in futuro, è un po' per questo che abbiamo perso prestazioni", ha commentato il campione del mondo 2021, che si sente "un po' meglio" con il motore che ha attualmente... in attesa di progressi più chiari.

"Abbiamo scelto questo con la squadra, anche se abbiamo fatto un passo indietro, questa è la direzione per il futuro. Aspettiamo la prossima evoluzione nelle prossime gare. Non c'è altro da dire. Non possiamo chiedere troppo. La moto non è molto veloce in rettilineo, si vede che sono sempre indietro e sui circuiti più lunghi, dove si sta più sul gas, faccio più fatica".

"In tutti i rettilinei, quando ci si confronta con gli altri e si guardano i video, si vede che perdiamo molto tempo", ha spiegato Mir. "Due decimi o tre decimi... In tutte le parti del rettilineo, normalmente il pilota non fa nulla e noi perdiamo già tempo. È stressante su questo circuito (a Silverstone). Si può perdere facilmente un secondo e mezzo solo per questo. Siamo consapevoli dei nostri limiti al momento, credo che dobbiamo solo rimanere sulla moto".

Marini si sente finalmente ascoltato dalla Honda

Sebbene i due piloti del team ufficiale concordino sulla loro preferenza per questo motore, Mir ritiene che Zarco abbia avuto "il miglior pacchetto" in termini di prestazioni in Gran Bretagna. Marini, dal canto suo, è certo che si debba perseverare nello sviluppo del motore meno potente ed è lieto che gli ingegneri della Honda abbiano tenuto conto delle sue osservazioni.

"Sono sicuro di me stesso. Ogni volta che si prova qualcosa, la si prova con molta attenzione e quando sono sicuro che qualcosa funziona e che è migliore, qualsiasi cosa ci fosse prima sparisce per me. Al momento non ha senso cambiare molte cose, molte parti".

"Quando è chiaro che un motore è migliore di un altro, continuo a lavorarci e cerco di sviluppare questo motore meglio degli altri, anche se il mio motore è significativamente più lento di quello di Zarco. È una mia scelta continuare a svilupparlo perché funziona meglio con queste parti, questa ala e questo telaio".

"Finalmente tutti mi seguono, quindi penso che aiuterà la Honda ad avere informazioni più chiare per concentrarsi su una sola cosa ed essere più veloce. Se i quattro piloti hanno richieste diverse, il feedback non è abbastanza chiaro per loro, quindi è più difficile soddisfare tutti. Credo che ci siamo lamentati tutti più o meno della stessa cosa, ma la situazione è migliorata".

Mentre i marchi europei devono mantenere la stessa versione del motore per tutto l'anno, le concessioni disponibili per i marchi giapponesi li lasciano liberi di sviluppare, e Honda dovrebbe approfittarne a partire dal prossimo appuntamento in calendario, in Austria.

"Non abbiamo nulla di nuovo qui, nulla", ha detto Mir a Silverstone, senza nascondere una certa impazienza, dato che la RC213V è destinata a subire importanti modifiche nelle prossime settimane: "I cambiamenti più importanti arriveranno nelle prossime gare, forse in Austria avremo una diversa configurazione del motore, un forcellone, cose sul telaio, aerodinamica... Tutte queste cose importanti accadranno nei prossimi GP".

