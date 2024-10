MotoGP | Honda ricolloca il direttore tecnico Kawauchi nel test team

Ken Kawauchi è entrato a far parte del reparto corse di Honda all’inizio del 2023 quando è arrivato da Suzuki, che solo qualche mese prima ha chiuso il suo progetto in MotoGP. Nonostante le aspettative generate, soprattutto considerando il successo di Suzuki che aveva vinto il mondiale nel 2020 con Joan Mir, il tecnico giapponese non è riuscito a cambiare le sorti di un’azienda che continua a non ingranare e il cui gap dalle Ducati non sembra ridursi.

Durante l’ultimo anno e mezzo, Kawauchi ha fatto da collegamento tra i due box Honda, quello ufficiale e quello satellite gestito da Lucio Cecchinello. Questa funzione è la stessa che è passato a svolgere negli ultimi Gran Premi. Il posto lasciato vacante da Kawauchi è stato occupato da Mikihiko Kawase, che è stato promosso internamente dal reparto corse di Honda (HRC), dove è entrato nel 2012.

Ken Kawauchi, director técnico de Honda en MotoGP Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La presenza dell’ex Suzuki dentro al box di Joan Mir e Luca Marini ha fatto in modo che nessuno percepisse il suo cambio di ruolo, probabilmente. Tuttavia, questo giovedì a Motegi, Honda ha confermato questo a Motorsport.com: “Ken Kawauchi si concentra ora nel lavoro con il test team HRC, in una vesta tecnica in cui apporta esperienza e informazioni acquisite nel suo percorso nelle gare. Dato che la rilevanza del test team è sempre maggiore e che è previsto l’ampliamento a tre piloti nel 2025, è cruciale contare su una persona con esperienza in ogni parte dello sviluppo”.

Honda continua a trovarsi in una spirale di cambiamenti che sicuramente non termineranno. Un anno fa, proprio a Motegi, è emersa l’uscita dal progetto MotoGP di Shinichi Kokubu, che fino a quel momento ricopriva il ruolo di direttore tecnico generale, con l’ingresso di Shin Sato. Mesi dopo è toccato a Testushiro Kuwata, direttore generale, che ha lasciato il posto ora occupato da Taichi Honda.

Si apprende che tutti questi miglioramenti puntano a migliorare le prestazioni della RC213V, il cui miglior risultato quest’anno è la nona posizione che Johann Zarco (LCR) ha conquistato domenica scorsa in Indonesia. Attualmente, Honda occupa l’ultimo posto nella classifica costruttori, con soli 51 punti, 41 in meno di Yamaha, nonostante l’altro marchio giapponese disponga della metà delle moto in pista. L’ultimo podio Honda risale proprio a un anno fa, quando Marc Marquez ha conquistato la terza posizione proprio a Motegi.