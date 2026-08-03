MotoGP | Honda, Puig non si nasconde: "Ci aspettavamo qualcosa di più"

In Honda, i piloti non sono gli unici a restare a bocca asciutta in questa fase del campionato. Alberto Puig, team manager della formazione ufficiale HRC, ammette anche lui senza esitazione che la prima metà della stagione non ha portato i risultati sperati.

Eppure il costruttore si trovava in una buona dinamica, forte di diversi podi e di piazzamenti in crescita, oltre ad essere sempre più regolare in tutta l'ultima parte del campionato precedente. Ma se la curva sembra essersi invertita, è forse perché Honda non ha investito tanto in sviluppo quanto la concorrenza sulla sua moto attuale. È almeno questa la conclusione a cui arriva il responsabile spagnolo.

"Penso che abbiamo più o meno mantenuto il livello che avevamo mostrato nell'ultima parte della scorsa stagione", ammette Alberto Puig al sito ufficiale della MotoGP. "Abbiamo ottenuto progressi sulla moto, ma non tanto a livello di risultati. Abbiamo ottenuto un podio a Barcellona, ma forse ci aspettavamo qualcosa di più".

Se si aspettava di più, il responsabile spagnolo include però nel bilancio di metà stagione un podio sì festeggiato, ma che era poi stato tolto a Joan Mir per un'infrazione alla regola della pressione degli pneumatici e quindi non figura nei risultati ufficiali del costruttore. I piloti Honda si sono, nel migliore dei casi, issati al quinto posto: nella Sprint per Luca Marini ad Austin e Johann Zarco a Barcellona; nei GP per Marini al Balaton Park e per Mir a Brno.

"Penso che in media siamo un po' più regolari rispetto all'anno scorso", osserva infine Alberto Puig tra gli elementi incoraggianti. Questo, tuttavia non ha impedito ad Honda di arretrare, poiché il marchio è tornato nell'ultima fascia del sistema di concessioni dopo aver tradotto i risultati dello scorso anno in una promozione nel gruppo C. In campionato resta davanti alla Yamaha, e in modo netto, ma nell'impossibilità di raggiungere i marchi europei.

Alberto Puig, team manager Honda HRC Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Puig ammette facilmente che la transizione in corso quest'anno ha certamente pesato sul livello della RC213V. "Avendo in mente la moto dell'anno prossimo, abbiamo fatto evolvere un po' la moto, ma probabilmente non abbastanza per fare un secondo step. È così", confessa.

Laddove Luca Marini cerca di spingere gli ingegneri a proseguire i loro investimenti sulla moto attuale, con l'idea che alcune soluzioni saranno utili al futuro modello da 850cc, il manager spagnolo appare invece piuttosto pessimista riguardo agli sviluppi ancora possibili.

"Da quanto abbiamo capito, ciò che abbiamo messo in atto sulla moto attuale ci aiuterà per l'anno prossimo, quindi va bene. Siamo qui, restano ancora parecchie gare e ovviamente speriamo di migliorare i nostri risultati", sottolinea.

La questione che si pone ora è quella della progressione che sarà ancora possibile nella seconda metà del campionato. "Penso che non sia così facile", risponde lo spagnolo, "perché la gente pensa alla nuova moto".

"Dobbiamo cercare di fare un buon weekend, di trovare le giuste regolazioni. Restano piccolissime cose che possiamo aggiustare ma, in sostanza, bisognerà cercare di concentrarci su ciò che abbiamo. Semplicemente, correre al nostro miglior livello e vedere cosa riusciamo ad ottenere dai weekend".