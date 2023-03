MotoGP | Honda proverà il telaio Kalex prima di Austin

Carica lettore audio

Il costruttore tedesco Kalex ha praticamente pronto il telaio che gli è stato richiesto da Honda per la RC213V del 2023 con cui Marc Marquez e Joan Mir difendono i colori del team ufficiale del marchio nipponico.

Inizialmente, la componente doveva arrivare per essere provata nel test ufficiale di Jerez che si svolgerà il 1 maggio, proprio il giorno dopo il Gran Premio di Spagna (dal 28 al 30 aprile). Ma le urgenze di Honda di fronte alla più che prevedibile poca competitività della moto hanno accelerato la produzione del componente. Questo verrà provato in una sessione di test privati che si svolgerà dal 4 al 6 aprile.

Il test team Honda, diretto dall’ingegnere Ramon Aurin, insieme ai vertici di Honda, al direttore tecnico Ken Kawauchi e al collaudatore Stefan Bradl, saranno gli incaricati di portare in pista il nuovo pezzo e fare una prima valutazione.

Marc Marquez, Squadra Repsol Honda, Joan Mir, Squadra Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kalex, che ha rallentato la produzione delle moto nella classe Moto2 per soddisfare le richieste di Honda, ha anticipato di qualche settimana la consegna del nuovo telaio e questo potrebbe cambiare i tempi della sua introduzione. Inizialmente, il piano prevedeva che Bradl lo utilizzasse al Gran Premio di Spagna, dove correrà come wildcard, e che sia Marquez che Mir lo provassero durante il test ufficiale del 1° maggio.

Tuttavia, il fatto di provarlo nel test privato di inizio aprile apre la possibilità che, se funziona, il pezzo possa essere inviato ad Austin, dove si svolgerà il Gran Premio delle Americhe dal 14 al 16 dello stesso mese, in modo che Marc possa avere un primo contatto e verificarne i vantaggi.

Il test privato di Jerez, che si terrà dal 4 al 6 aprile, riunirà diverse squadre sul circuito andaluso, in quanto oltre alla Honda saranno presenti KTM, Aprilia e Yamaha, per cui la Ducati sarà l'unica squadra a non essere presente, pur avendo la pista spagnola nella lista dei tre circuiti che possono essere utilizzati per i test privati.