MotoGP | Honda perde Red Bull e non può rimpiazzarla con altri energy drink

Quando Honda ha favorito la partenza di Marc Marquez dal team Repsol un anno prima della scadenza del contratto, oltre a perdere quello che è probabilmente il miglior pilota della griglia, sapeva che avrebbe perso il sostegno, o parte di esso, di alcuni dei suoi sponsor.

Red Bull, l'azienda produttrice di bevande energetiche, ha firmato un contratto di sponsorizzazione con il team Honda legato alla presenza di uno dei suoi gioielli, proprio il #93.

Non solo il contratto tra il costruttore con sede a Tokyo e l'azienda produttrice di bevande poteva essere rescisso nel caso in cui la Honda avesse perso il pilota spagnolo, ma prevede anche che, come sta accadendo, il team factory Honda non potrà cercare la pubblicità di altri marchi di bevande energetiche fino al 2025 se perde Marc prima di allora.

Una fonte della Honda ha confermato a Motorsport.com che la Red Bull ha comunicato ufficialmente che applicherà la clausola che la esonera dalla sponsorizzazione del team nel 2024, che prevede anche l'impossibilità di portare la pubblicità di qualsiasi concorrente fino alla fine del prossimo anno.

Oltre alla partenza della Red Bull, che secondo alcune informazioni, e anche per pura logica visto che è lo sponsor personale di Marquez, potrebbe diventare sponsor del team Gresini, dove Marc correrà il prossimo anno, fonti interne alla Honda hanno detto che potrebbe essere ridotto anche il contributo di altri partner. Un esempio potrebbe essere il birrificio Estrella Galicia, anche se al momento si tratta solo di supposizioni.

Per il momento, tutto sembra indicare che Repsol continuerà a collaborare con Honda per un altro anno e rispetterà l'accordo che li lega fino alla fine del 2024, come stabilito. Tuttavia, la prossima stagione potrebbe essere l'ultima della compagnia petrolifera spagnola come sponsor principale della Honda dopo trent'anni di rapporto ininterrotto.

Per Honda, perdere la sponsorizzazione di Red Bull e, eventualmente, ridurre il contributo di altri marchi, non significherà, a breve termine, alcun problema insormontabile, in quanto nel 2024 risparmierà 20 milioni di euro dal contratto di Marquez. Una cifra che, in parte, compenserà queste perdite e che, si spera, possa aiutare lo sviluppo a breve termine del prototipo della Casa di Tokyo nel Campionato del Mondo MotoGP.