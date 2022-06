MotoGP | Honda non raccoglie punti dopo 40 anni e Bradl si ustiona

Carica lettore audio

Pol Espargaro se ne era già lamentato l'anno scorso e ne ha sofferto domenica, tanto da ritirarsi con problemi fisici dovuti all'incrinatura delle costole e da terminare la gara ai box con il piede destro a mollo a causa delle ustioni.

Domenica è stato raggiunto da Stefan Bradl, collaudatore Honda e sostituto di Marc Marquez nel team Repsol Honda, che ha definito "inaccettabili" i problemi del calore generato della moto.

Bradl è stato l'unico pilota Honda a concludere la gara, dopo la caduta di Takaaki Nakagami e i ritiri di Pol e di Alex Marquez, quest'ultimo per problemi tecnici.

Tuttavia, il tedesco ha tagliato il traguardo per ultimo (16°), non riuscendo a conquistare punti. Cosa mai successa al marchio giapponese negli ultimi 40 anni. Fino a oggi, la Honda aveva ottenuto 633 piazzamenti a punti consecutivi nella classe regina, dal 1982, nel Gran Premio di Spagna a Jarama, fino al 2022, nella gara di domenica scorsa a Montmeló. Quattro decenni.

"Un giorno molto, molto triste", ha ammesso Bradl, consapevole degli 0 punti ottenuti dal marchio. "Ho avuto molti problemi a guidare la moto in queste condizioni di caldo, perché dopo aver seguito i ragazzi davanti a me per le prime due curve non riuscivo a frenare perché la mia mano era così calda che non riuscivo più a controllare la moto", ha aggiunto, in riferimento al calore che si sprigionava dalla moto.

"Dopo un paio di giri ho dovuto abbandonare la battaglia per prendere un po' d'aria fresca per la mia moto e il mio corpo", ha rivelato. "Poi ho cercato di finire la gara, e non so come ho fatto a finirla, perché fisicamente ero più che al limite".

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bradl ha sottolineato di essere rimasto scottato dal calore della RC213V.

"Mi sono ustionato la gamba destra e anche il piede, perché usciva molta aria calda. Immagino sia stato il calore del motore, e una cosa del genere non è accettabile per il modo in cui viene trasferita al corpo", si è lamentato. "Quindi, un giorno molto triste per me e per noi in generale. Ma la situazione è davvero inaccettabile".

Pol Espargaro si è unito al compagno nel raccontare dell'aria estremamente calda sprigionata dalla Honda, un problema di cui ha sofferto anche in passato. Tuttavia, si è ritirato a causa di dolori e problemi respiratori dovuti all'incrinatura delle costole, conseguenza di una caduta nella FP1.

"Ho fatto un'iniezione prima della gara per cercare di alleviare il dolore, ma con il caldo non ha avuto alcun effetto. L'infiammazione è aumentata e non riuscivo a respirare. Mi ha dato un po' di vertigini, e in più il calore al piede, che è un problema che abbiamo alla Honda in questo momento da quando sono arrivato, era piuttosto doloroso", ha argomentato.

"Ho deciso di ritirarmi, non potevo continuare, era troppo estremo", ha ammesso il ragazzo di Granollers.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images