MotoGP | Honda: l’obiettivo è ritrovare il podio prima di Yamaha

Le difficoltà che sta vivendo Luca Marini sono sotto gli occhi di tutti, a giudicare dalla lunga strada che ha percorso per conquistare il suo primo punto, in occasione del Gran Premio di Germania, l’ultimo prima della pausa estiva. Tuttavia, l'ex pilota del team VR46, che lo scorso anno è salito sul podio con la Ducati, ha uno spirito determinato ed è un leader nel suo lavoro, convinto che alla fine pagherà.

“Penso che al momento il nostro obiettivo sia quello di cercare di lottare contro la Yamaha e vedere chi torna sul podio per primo”, ha dichiarato al Sachsenring, ben consapevole che battere l'altro marchio giapponese è il primo passo da compiere se si vuole sperare di risalire nella gerarchia. “Stanno lavorando sodo, i media ne parlano molto, ma la Honda sta facendo un ottimo lavoro, stiamo facendo ottimi progressi per il futuro e sono molto felice di far parte di questo progetto”.

Per il momento, nonostante l’introduzione del nuovo sistema di concessioni, la gerarchia tra i diversi costruttori rimane invariata, con Yamaha e Honda in fondo al gruppo. La Casa di Iwata, tuttavia, è in vantaggio, con Fabio Quartararo 15° in campionato. Il francese è arrivato settimo nella gara domenicale e quinto nella Sprint. La Honda è stata solo ottava nella garetta del sabato con Joan Mir e non ha mai superato il 12° posto domenica.

La fine dell'estate dovrebbe portare le prime risposte in questo confronto che ha preso forma, con aggiornamenti attesi da entrambe le parti. In casa Honda, Marini spera che la moto si rilanci, mentre gli ultimi Gran Premi sono stati caratterizzati da una stabilizzazione del pacchetto, che è rimasto “esattamente lo stesso” tra Assen e il Sachsenring. “Aspettiamo la prossima pausa prima di fare qualche aggiornamento, magari in Austria o nei test successivi”, ha spiegato. “Per il momento, stiamo producendo le parti che ci serviranno”.

“Penso che, per avere un pacchetto più competitivo, il nostro obiettivo sarà Misano o il test successivo, anche se è difficile dire quanto sarà competitivo”, ha sottolineato il pilota italiano, che spera in ‘un piccolo passo avanti’, visto che la Honda continua a rimanere indietro.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Un livello inferiore alle aspettative per iniziare

“Stiamo facendo un ottimo lavoro in questa prima parte della stagione. Non mi aspettavo di essere così in difficoltà all'inizio dell'anno”, ha ammesso Marini, arrivato all’inizio del 2024 con un contratto biennale in tasca. “Ma la reazione della Honda è stata buona. Ora, tutto l'impegno che abbiamo messo nel progetto sta producendo risultati. Vedremo dopo la pausa estiva se avremo ulteriori aggiornamenti per avvicinarci ancora di più alla Yamaha inizialmente, e poi agli altri costruttori”.

Marini vede anche che sta prendendo forma una nuova dinamica: “Penso che Honda abbia iniziato a cambiare dall'inizio della stagione. Le cose stanno andando avanti e migliorando. Anche se i risultati sono sempre gli stessi, si percepisce l'atmosfera che si respira nei box, tutti stanno spingendo al massimo per cercare di tornare e metterci in una situazione diversa, perché non possiamo andare avanti così per molti anni, anche solo per la fine di questa stagione. Vogliamo essere più in alto in classifica perché non possiamo continuare con queste prestazioni”.

Anche se le sue prestazioni sono un po' migliori rispetto all'inizio del campionato, Marini rimane moderato nel valutare questi progressi: “Non credo che sia un miglioramento enorme, è solo che la moto ora è più vicina a quello che voglio guidare. D'altra parte, mi sono adattato molto alla Honda, cercando di non frenare troppo perché quando si frena molto forte, come con la Ducati, il bilanciamento della moto a centro curva non è buono e non gira. Quindi mi sto imponendo di non esagerare con le frenate, ma stiamo anche migliorando la moto nel suo complesso in modo che il feeling sia migliore”.

“Secondo me, dobbiamo concentrarci per far girare meglio la moto. Credo che sia in entrata di curva e nel modo in cui la moto gira che perdiamo più tempo rispetto agli altri costruttori. La Ducati, in particolare, è una spanna sopra tutti gli altri, ma sono competitive anche Aprilia e KTM, anche se al momento sembrano avere più difficoltà. È questo che ci manca di più. Anche il grip posteriore è sicuramente uno dei nostri punti deboli, ma analizzando tutti i dati e confrontandoli con quelli degli altri piloti e costruttori, credo che ci sia molto più tempo in entrata di curva che in uscita”, ha spiegato il pilota di Tavullia.

“Per il momento il risultato è questo, vedremo se riusciremo a migliorare ancora. Penso che in termini di set-up, se riusciamo a trovare più giri, sarà ottimo per le prossime gare, ma dobbiamo anche lavorare sull'aerodinamica in particolare e sul grip posteriore”, ha aggiunto Luca Marini, con una certezza: “Dobbiamo continuare a lavorare bene”.