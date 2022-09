MotoGP | Honda LCR conferma Takaaki Nakagami per il 2023

Carica lettore audio

La griglia della MotoGP 2023 si è praticamente composta definitivamente. Un altro tassello è andato al proprio posto questa mattina, quando la Honda LCR ha annunciato di aver prolungato per un altro anno il contratto di Takaaki Nakagami, che avrà un'altra chance nella classe regina nonostante la sua avventura sembrava fosse arrivata al capolinea.

La Honda aveva già detto chiaramente al 30enne di Chiba che non rientrava nei suoi piani per il 2023 e gli aveva offerto di andare ad affiancare Stefan Bradl nel lavoro di sviluppo della RC213V.

A cambiare le carte in tavola, però, ci ha pensato quello che era stato scelto come il suo possibile successore, ovvero Ai Ogura. Il pilota nipponico, attualmente secondo nel Mondiale Moto2, ha infatti detto chiaramente alla Casa giapponese di non sentirsi pronto per il salto verso la MotoGP e di voler continuare per un altro anno nella classe di mezzo.

A questo punto, per la squadra di Lucio Cecchinello l'unica opzione è stata proprio quella di offrire il rinnovo contrattuale a Nakagami, che il prossimo anno disputerà la sua sesta stagione nella top class, nella quale ha conquistato una pole position ad Aragon nel 2020, ma non è ancora mai riuscito a salire sul podio.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: MotoGP

"Siamo molto contenti di questo annuncio. Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce, in grado di lottare per il podio, e quest'anno è stato abbastanza costantemente il miglior pilota Honda", ha detto Cecchinello.

"Confido nel suo potenziale e grazie ai suoi sei anni di esperienza in sella alla Honda RC213V, aiuterà sicuramente il Team LCR Honda Idemitsu e HRC a migliorare il nostro pacchetto e a colmare il divario con i nostri concorrenti".

"Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGP nel 2023 con LCR Honda Idemitsu", ha aggiunto Nakagami. "Vorrei ringraziare Idemitsu e Honda HRC per il loro continuo supporto. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione e darò il massimo per ottenere i migliori risultati con la squadra. Nel frattempo, per il resto di questa stagione, continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni".

Il prossimo anno Nakagami avrà un nuovo compagno di squadra all'interno del box. Il team aveva infatti già annunciato l'ingaggio di Alex Rins, che era rimasto senza una sella dopo la decisione della Suzuki di lasciare la MotoGP alla fine del 2022. Lo spagnolo prenderà il posto di Alex Marquez, che invece si è accasato al Gresini Racing, nel quale avrà a disposizione una Ducati.