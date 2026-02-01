Vai al contenuto principale

Ultime notizie
MotoGP Presentazione LCR Honda

MotoGP | Honda LCR: colori diversi, ma stavolta grandi ambizioni in entrambi i lati del box

Questa mattina la squadra di Lucio Cecchinello ha svelato online i colori delle RC213V che affiderà al confermatissimo Johann Zarco, vincitore del GP di Francia dello scorso anno, ed all'attesissimo rookie Diogo Moreira, campione del mondo in carica della Moto2. Ed era davvero tanto tempo che non si presentava al via con una coppia così forte...

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Team LCR

E' la squadra satellite della Honda, ma è anche quella che ha regalato i suoi ultimi due successi in MotoGP alla Casa giapponese. Con una RC213V che ha mostrato una crescita evidente nell'ultimo anno, è inevitabile che il Team LCR si presenti al cancelletto di partenza della stagione 2026 alzando l'asticella.

Anche perché, dopo anni in cui il secondo lato del box è stato sempre riservato a piloti asiatici proprio per una scelta imposta dal Giappone, questa volta la struttura di Lucio Cecchinello potrà contare su materiale di primissima scelta anche dall'altra parte del garage. Accanto al confermatissimo Johann Zarco, infatti, è arrivato Diogo Moreira. E il campione del mondo in carica della Moto2 rappresenta un salto di qualità notevole, con tutto il rispetto per il thailandese Somkiat Chantra che gli ha ceduto il posto.

Stamani la struttura monegasca ha presentato online i colori delle sue due moto che, come nel recente passato, rimangono differenti tra loro, avendo main sponsor diversi. Prima è stata la volta della RC213 di Zarco, che si appresta a cominciare la sua terza stagione con LCR, la decima nella classe regina. Il francese è reduce da un 2025 che ha avuto due facce: l'inizio è stato esaltante, con la vittoria a Le Mans, nella gara di casa, ed il secondo posto a Silverstone, ma poi non si è adattato troppo bene agli aggiornamenti della moto ed ha faticato nel finale.

 

Alla fine, dunque, nonostante il suo secondo successo in carriera, si è dovuto accontentare di chiudere 12° nel Mondiale. Il main sponsor della sua RC213V è sempre Castrol, quindi nella parte bassa della moto la livrea è quella iconica del marchio di lubrificanti, con il rosso ed il verde. La parte superiore però rafforza il legame con la casa madre, perché sul cupolino, sul serbatoio e sul codone non si possono non notare i colori della HRC, dove ad affiancarsi al rosso è invece il blu.

15 minuti più tardi è stata svelata poi la prima MotoGP della carriera di Moreira. Il brasiliano ha firmato il contratto direttamente con la HRC e la cosa si nota anche dando un'occhiata alla sua moto, perché i colori sono praticamente identici a quelli della squadra ufficiale. Del resto, lo sponsor principale è Pro Honda, ovvero il marchio di lubrificanti della Casa di Tokyo, che prende il posto della storica Idemitsu, che ha deciso di tagliare il suo cordone ombelicale quando è stato chiaro che in sella non ci sarebbe più stato un pilota asiatico.

 

C'è grande attesa per il debutto di Diogo nella classe regina e non solo perché è brasiliano e quindi riporta un pilota sudamericano torna sulla griglia dopo parecchio tempo. Ma è il suo status di campione del mondo in carica della classe di mezzo a renderlo molto intrigante. E nei tre giorni dello Shakedown di Sepang la è stata anche la sua progressione, che nella giornata conclusiva lo ha portato ad essere più veloce dell'altro rookie, l'attesissimo Toprak Razgatlioglu, migliorandosi di ben 1"6 tra venerdì e sabato.

A distanza di 20 anni, dunque, la squadra di Cecchinello torna a scommettere su un grande talento, ma Moreira deve cercare di non farsi schiacciare dal peso di quella responsabilità, perché quel biondino australiano che si affacciava alla MotoGP nel 2006 si chiamava Casey Stoner...

Fotogallery MotoGP | Le livree delle Honda LCR di Zarco e Moreira

MotoGP
39
