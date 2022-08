MotoGP | Honda: Joan Mir pilota ufficiale per i prossimi 2 anni

Carica lettore audio

L'accordo tra le parti era davvero il segreto di Pulcinella, in quanto ormai da diverse settimane era dato per fatto sebbene mancasse l'ufficialità. Oggi questa è arrivata: Joan Mir ha firmato con Honda HRC e sarà pilota della Casa giapponese a partire dal 2023.

Il campione del mondo 2020 sarà così il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez per le prossime due stagioni, avendo sottoscritto un contratto biennale con Honda, e sarà in sella alla nuova RC213V con cui darà la caccia al secondo iride della sua carriera.

L'annuncio è stato dato da Honda con un breve comunicato stampa privo di parole del pilota e del management del team. Questo recita così:

"Honda Racing Corporation è orgogliosa di annunciare l'ingaggio di Joan Mir. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 si è affermato come un talento di livello mondiale fin dalla sua prima stagione completa in Moto3 nel 2016".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nel 2017 il numero 36 ha conquistato la corona della classe leggera a bordo di una Honda, prima di passare alla classe intermedia l'anno successivo".

"Oltre a due campionati del mondo, il pilota spagnolo ha conquistato 12 vittorie nei Gran Premi e 33 podi. Il 24enne gareggerà in sella alla Honda RC213V nel Factory Team con un contratto biennale al fianco di Marc Marquez".

Mir, dopo l'addio di Suzuki alla MotoGP che avverrà al termine di questa stagione, prenderà il posto di Pol Espargaro, il quale è tornerà a correre per KTM dopo averla lasciata 2 stagioni or sono per tentare l'avventura con Honda. Il 24enne spagnolo avrà il compito di dare il proprio contributo per risollevare le prestazioni di una moto molto deludente, soprattutto nelle ultime stagioni quando Marquez, a causa del brutto incidente, non ha potuto dare un indirizzo allo sviluppo della stessa.

Honda, dal canto suo, torna a schierare 2 campioni del mondo di categoria dopo averlo già fatto nell'ultima occasione quando ha potuto schierare Marc Marquez e Jorge Lorenzo. In quel caso, però, il maiorchino non si riuscì ad ambientare e a fine anno terminò la sua avventura in MotoGP.