MotoGP | Honda ingaggia Alex Baumgärtel, co-fondatore di Kalex

In passato, Honda si era già rivolta a Kalex, l’impresa tedesca che concentra la sua attività principalmente in Moto2 (la maggior parte della griglia usa telaio Kalex). Era successo nel 2022, quando ha chiesto un forcellone in alluminio. Lo scorso anno, inoltre, è emerso che il marchio giapponese aveva richiesto al fornitore un telaio per la RC213V da far provare ai piloti di allora, Marc Marquez e Joan Mir.

Questo componente ha dato molto, almeno in termini di informazioni che ne sono venute fuori, anche se i piloti non ne sono rimasti del tutto soddisfatti. Márquez, infatti, ha scartato il componente poco dopo averlo provato, preferendo attenersi alle specifiche che arrivavano dalla Honda.

Tuttavia, il Repsol Honda Team ha considerato che l’ingaggio di Alex Baumgärtel possa essere una chiave per continuare con la progressione che già ha iniziato a intuirsi nei test di Valencia dello scorso novembre, dove abbiamo visto per la prima volta Luca Marini al posto di Marquez. In quell’occasione, sia l’italiano sia Mir che Johann Zarco (sostituto di Alex Rins in LCR) e Takaaki Nakagami avevano già potuto provare una versione completamente nuova della moto progettata per il 2024. L’aspetto più notevole rispetto al modello precedente, testato nei precedenti test del Gran Premio di San Marino, è la perdita del peso d’insieme, circa otto chili.

Luca Marini, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo martedì, nella giornata che ha dato il via ai test collettivi che dureranno tre giorni a Sepang, abbiamo potuto vedere Baumgärtel già vestito con i colori HRC. L’arrivo del tecnico tedesco è in linea con la strategia che sia Honda che Yamaha, i due marchi giapponesi della classe regina, hanno applicato recentemente. Storicamente sono sempre stati restii ad appoggiarsi ad elementi esterni alle frontiere del Giappone per i ruoli di maggior rilevanza tecnica per quanto riguarda la moto. Tuttavia, Yamaha ha scelto Massimo Bartolini, proveniente da Ducati, per il 2024 come direttore tecnico di tutte le operazioni in pista. In precedenza, aveva anche ingaggiato Marco Nicotra, nuovamente “soffiato” al marchio di Borgo Panigale per dare un impulso all’area aerodinamica.

L’arrivo in Honda di Baumgärtel, che parallelamente al suo nuovo ruolo in Honda continuerà a essere vincolato con la sua azienda in altri progetti, è indice della volontà del costruttore di Tokyo di aprire un po’ il suo punto di vista.