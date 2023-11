MotoGP | Honda: è rivoluzionata l'aerodinamica della RC213V

La Honda cerca di voltare pagina: non solo ha lasciato andare via Marc Mrquez dopo una collaborazione iniziata undici anni, ma oltre a far debuttare Luca Marini sulla moto ufficiale e vedere Johann Zarco nel Team LCR, non è passata inosservata la nuova aerodinamica che risente degli ultimi sviluppi deliberati in galleria del vento.

I giapponesi hanno completamente rivisto i flussi che investono la moto: c’è un approccio decisamente diverso rispetto alla RC213V che ha corso nell’ultima gara di Valencia. Il cambiamento comincia già con l’ala biplano ai lati del cupolino: se l’elemento superiore è rimasto nello stesso punto di prima, il profilo inferiore è stato decisamente spostato indietro, cambiando il centro di pressione aerodinamica.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Ecco le nuove alette della Honda nei test di Valencia: il profilo inferiore è stato spostato indietro

Se spostiamo lo sguardo più indietro scopriamo una carena del tutto inedita che mostra un’evoluzione del gradino che va nella direzione dell’Aprilia. La parte superiore sembra sia più stretta, mentre è decisamente cresciuto il “marciapiede” del gradino, con una carrozzeria che si prolunga maggiormente verso il posteriore vestendo di più la moto.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team

Ridotta anche la profondità dello sfogo d’aria calda del radiatore, per orientare diversamente le perdite. Anche la forcella posteriore è decisamente diversa, segno che è stato “ripensato” il modo in cui il pilota deve stare in sella.

Nel codone, almeno per ora, abbiamo assistito alla scomparsa delle alette a V, mentre si sono notate delle prese di raffreddamento: cosa è stato spostato che ha bisogno di aria fresca?