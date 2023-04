MotoGP | Honda: dopo 5 anni rivince un pilota che non è Marc Marquez

Carica lettore audio

La vittoria di Alex Rins nel Gran Premio delle Americhe di domenica si può praticamente definire una pietra miliare storica nel Campionato del Mondo di MotoGP, dato che l'ultima volta che un pilota Honda diverso da Marc Marquez aveva vinto era stato più di cinque anni fa. E bisognava tornare indietro di quasi un anno e mezzo per trovare l'ultima vittoria nella classe regina per il marchio giapponese.

Per Rins, la pista di Austin è la sua preferita e da sempre una di quelle su cui è andato più forte. Solo lo spagnolo è riuscito a vincere in tutte e tre le categorie, in Moto3 (2013), Moto2 (2016) e due volte nella classe regina, la prima con Suzuki (2019) e questa domenica con il Team LCR Honda.

Con questi precedenti, nessuno poteva sorprendersi, sulla carta, della vittoria conquistata dal catalano. Tuttavia, le difficoltà che sta attraversando il prototipo della casa di Tokyo hanno reso difficile pensare a una vittoria, anche se Honda è il marchio che l'ha ottenuta più volte ad Austin, con sette successi per Marc, a cui ora si aggiunge quello di Alex.

Il dato più sorprendente è che sono più di cinque anni che un pilota diverso da Marquez non riusciva a vincere una gara di MotoGP con una Honda.

L'ultimo a riuscirci era stato Cal Crutchlow, sempre con il team LCR, che ha vinto il Gran Premio d'Argentina l'8 aprile 2018, ben 1.834 giorni fa, ovvero cinque anni e nove giorni.

È interessante notare che quel giorno Crutchlow è stato affiancato sul podio da Johann Zarco (Tech3-Yamaha) e proprio da Rins (Suzuki). Una gara nella quale Dani Pedrosa è caduto prima della fine del primo giro e Marquez, che prima ha stallato la sua moto sulla griglia di partenza e poi si è scontrato con Valentino Rossi, è stato penalizzato tre volte: prima con un ride through, poi con la perdita di una posizione e, alla fine della gara, con 30 secondi. Ha comunque concluso la gara (19°), a 43"8 da Cruthclow.

Dalla vittoria di Cal a Termas e fino a quella di Rins ad Austin domenica scorsa, ci sono stati 89 Gran Premi in cui solo Marquez è riuscito a ottenere vittorie per il marchio dell'ala dorata. 24 per la precisione, nove nel 2018, dodici nel 2019 e tre nel 2021. Ciò significa che la RC213V, che non ha ottenuto vittorie nel 2022, non riusciva a vincere dal Gran Premio dell'Emilia Romagna, disputato a Misano il 24 ottobre 2021, esattamente 539 giorni fa, un anno e mezzo fa la prossima settimana.