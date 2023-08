MotoGP | Honda dà a Marquez e Mir il nuovo pacchetto aerodinamico

Dopo cinque settimane di pausa estiva, la novità più vistosa (e visibile) che ha presentato Honda ai suoi piloti nel Gran Premio di Gran Bretagna è stato un nuovo pacchetto aerodinamico con delle ali frontali grandi e appariscenti, che ricordavano un po’ quelle che utilizza la KTM RC16.

Tuttavia, questa novità è stata a disposizione solamente per Takaaki Nakagami. Il pilota del team LCR ha dovuto utilizzare il primo e unico aggiornamento aerodinamico per montare il pezzo senza che si vedesse né in pista né sul cronometro, alcun miglioramento da parte del giapponese.

Dopo aver analizzato i dati, in Honda hanno considerato che il nuovo pacchetto aerodinamico debba offrire qualche beneficio, dato che sono stati prodotti nuovi pezzi da mettere a disposizione dei piloti ufficiali, Marc Marquez e Joan Mir.

La situazione è che se chiunque dei due decidesse di provare questa nuova aerodinamica, dovrà portarsela dietro fino a fine stagione insieme a quella attuale, dato che il regolamento consente solamente un aggiornamento a stagione.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, che già ha omologato il pezzo a Silverstone per montarlo sulla moto di Nakagami, ha tempo fino a venerdì mattina per informare il dipartimento tecnico di IRTA se qualcuno dei suoi piloti ne usufruisce. Questa cosa si dà quasi per scontata, dato che non è previsto che la Casa di Tokyo continui a sviluppare quest’area nella moto del 2023.

Un’altra possibilità è che i piloti Repsol decidano di aspettare i test di Misano dell’11 settembre per provare lì la nuova carena. Questo non costringerebbe a sprecare l’unico aggiornamento di cui dispongono, anche se questa decisione li obbligherebbe a continuare con ciò che hanno ora nei weekend di Austria, Barcellona e San Marino.

Nonostante i problemi della RC213V non si risolvano con un nuovo pacchetto aerodinamico, in Honda si aspettano che la moto guadagni stabilità in frenata e che sia più sicura. In questo senso, non dovrebbe lanciare i piloti per aria senza preavviso, una situazione che è diventata uno dei principali problemi per i piloti del marchio.