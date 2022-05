MotoGP | Honda conferma che sta parlando con Mir e Rins per il 2023

Carica lettore audio

La notizia della chiusura del programma Suzuki al termine di questa stagione è stata una sorpresa per i membri del team di Hamamatsu, ma anche per il resto del paddock della MotoGP. Secondo quanto rivelato da Joan Mir e Alex Rins, entrambi erano in trattativa con il produttore giapponese per prolungare i rispettivi contratti, che scadevano nel 2022. Tuttavia, la decisione della Suzuki li ha messi automaticamente sul mercato, una circostanza che sicuramente metterà a rischio il posto di più di un collega.

In questo senso, il più adatto a firmare per la Honda sembra essere Mir, che già in passato era stato in trattativa con la casa di Tokyo. Tempo fa, Puig gli aveva offerto un posto nel team LCR in vista del suo debutto nella classe regina (2019). Tuttavia, questa offerta non convinse il giovane maiorchino, che preferì unirsi alla Suzuki, che gli diede una GSX-RR ufficiale, con la quale poi è stato campione del mondo nel 2020.

In questa occasione, tutto sembra indicare che Mir potrebbe essere il compagno di squadra di Marc Márquez nella squadra ufficiale, dato che il pilota di Cervera (Lleida) è l'unico con un contratto ancora in essere (scade nel 2024). Questo, ovviamente, lascerebbe Pol Espargaró senza posto.

Senza dare troppi indizi su come potrebbero essere distribuite le moto, Puig ha detto di aver ricevuto una telefonata dagli agenti di Mir e Rins e di aver iniziato un dialogo che vedremo come si concluderà.

"Mir e Rins ci hanno contattato e abbiamo già avuto alcune conversazioni con loro, perché Honda ascolta sempre i piloti che lo chiedono", ha ammesso, parlando al sito ufficiale del campionato.

"In ogni caso", ha aggiunto Puig, "la partenza della Suzuki non cambia la nostra politica, il nostro approccio. Abbiamo deciso tempo fa che quest'anno ci saremmo presi il tempo necessario per analizzare la situazione per quanto riguarda i piloti, e che avremmo aspettato un po' più a lungo del solito prima di decidere".