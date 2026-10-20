MotoGP
MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR
Honda ha confermato martedì mattina che nella prossima stagione Diogo Moreira passerà a correre nel team ufficiale del marchio in MotoGP, nel quale farà coppia con Fabio Quartararo. Il rookie David Alonso invece andrà ad affiancare Johann Zarco nella squadra di Lucio Cecchinello.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 20 ott 2026, 07:16
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
L'annuncio del passaggio di Diogo Moreira alla squadra ufficiale Honda in MotoGP nel 2027, avvenuto questa mattina, implica che David Alonso, che mesi fa ha chiuso il suo accordo con HRC e la sua promozione nella classe regina per il 2027, approderà infine nel team LCR, la formazione satellite del costruttore giapponese, proprio nel posto che lascerà il brasiliano.
Nella sua prima stagione in MotoGP, il campione in carica della Moto2 ha portato a termine la missione che gli era stata affidata, e non solo si è mostrato molto solido per gran parte della stagione, ma ha anche lanciato messaggi che hanno attirato l'attenzione dei dirigenti giapponesi.
Il pilota paulista occupa la 15° posizione nella classifica generale, con gli stessi punti (74) di Fabio Quartatato (14°), e come secondo rappresentante della Honda nelle statistiche, alle spalle di Luca Marini, che ha 34 punti più di lui.
In questa fase del campionato, Diogo Moreira ha chiuso nella top ten in cinque occasioni, con il sesto posto ottenuto in Ungheria, e il secondo nella Sprint a Motegi, come risultati più rilevanti.
In un primo momento, Moreira dovrebbe lavorare al fianco di Andres Madrid, che arriverà in HRC dalla KTM, mentre Santi Hernandez, responsabile del lato del box di Joan Mir, si occuperà dell'adattamento di Alonso alla classe regina.
"È una sensazione fantastica arrivare nel team ufficiale, qualcosa che ogni pilota sogna da giovane. Voglio ringraziare tutti i membri della HRC per aver creduto in me e per avermi lasciato fare il passo successivo in questo progetto", dichiara Moreira nel comunicato ufficiale del marchio dell'ala dorata.
David Alonso farà il suo esordio in MotoGP nella prossima stagione con il team LCR-Honda
Foto di: Gold and Goose
La scommessa su Moreira sembra totalmente giustificata se confrontiamo il suo rendimento con quello di Alonso, l'altra alternativa che Honda aveva come prossimo vicino di box di Quartararo.
Il colombiano, che ha dominato in Moto3 nel 2024, ha affrontato la sua seconda stagione in Moto2 con l'obiettivo di lottare per la corona, un traguardo che è andato sfumando con il passare dei Gran Premi. L'unica vittoria festeggiata (Assen) e i quattro podi che ha accumulato lo collocano quinto in classifica, con 99,5 punti in meno di Manuel Gonzalez, che molto probabilmente si giocherà il Mondiale della classe intermedia con Izan Guevara, che è a soli 5,5 punti da lui.
Nonostante la mancanza di incisività di Alonso, Honda ci ha pensato a lungo prima di assegnarlo alla struttura di Lucio Cecchinello, a causa della pressione che ha ricevuto in ogni momento da parte del gruppo Wasserman, l'agenzia che lo rappresenta, che ha sempre cercato di far approdare il ragazzo nel team ufficiale, contrariamente all'idea di diversi pezzi grossi della Honda, che consideravano eccessiva la pressione che avrebbe dovuto sopportare nell'anno del suo debutto.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona
MotoGPMotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025
MotoGPMotoGP | I piloti credono che le 850cc saranno meno impegnative fisicamente e più divertenti da guidare
MotoGPMotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie
MotoGPMotoGP | Rivola risponde alle preoccupazioni sulla velocità delle 850cc: "Quel che è fatto è fatto"
MotoGPMotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Australia
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Oriol Puigdemont
MotoGP | Ezpeleta spiega: “Il cambio di format è un'iniziativa dei team, credono possa essere migliorato"
MotoGP
MotoGP 12 g
MotoGP | Ezpeleta spiega: “Il cambio di format è un'iniziativa dei team, credono possa essere migliorato"
La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1
MotoGP
MotoGP
Giappone
12 g
La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1
MotoGP | Quartararo: "Questo motore non è solo lento, consuma anche molto"
MotoGP
MotoGP
Giappone
13 g
MotoGP | Quartararo: "Questo motore non è solo lento, consuma anche molto"
More from
Diogo Moreira
MotoGP | Moreira: "Oggi era la giornata da sfruttare, anche se il risultato non è quello che vorremmo"
MotoGP
MotoGP
Giappone
16 g
MotoGP | Moreira: "Oggi era la giornata da sfruttare, anche se il risultato non è quello che vorremmo"
MotoGP | Marquez domina la Sprint di Motegi, Moreira 2° con le penalità di Martin e Bastianini
MotoGP
MotoGP
Giappone
17 g
MotoGP | Marquez domina la Sprint di Motegi, Moreira 2° con le penalità di Martin e Bastianini
MotoGP | Moreira stupisce nel test Pirelli firmando il miglior tempo con la RC214V 850cc
MotoGP
MotoGP
Test gomme 2027 al Red Bull Ring
27 g
MotoGP | Moreira stupisce nel test Pirelli firmando il miglior tempo con la RC214V 850cc
More from
Honda HRC
MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar
MotoGP
MotoGP 5 g
MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar
La MotoGP multerà di € 5.000 i piloti che non parteciperanno agli eventi promozionali
MotoGP
MotoGP
Indonesia
9 g
La MotoGP multerà di € 5.000 i piloti che non parteciperanno agli eventi promozionali
MotoGP | Aleix Espargaró rinuncia al GP dell'Indonesia, si concentrerà sui test in Malesia con la 850cc
MotoGP
MotoGP
Indonesia
9 g
MotoGP | Aleix Espargaró rinuncia al GP dell'Indonesia, si concentrerà sui test in Malesia con la 850cc
Ultime notizie
MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR
MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR
Biard: "Maserati GT2 entusiasmante nel 2026, l'anno prossimo vogliamo continuità e progressione"
GT2 European Series
GT2 GT2 European Series
Portimão
15 min
Biard: "Maserati GT2 entusiasmante nel 2026, l'anno prossimo vogliamo continuità e progressione"
Come infrangere le leggi della fisica con un V12 da 1.065 CV
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Come infrangere le leggi della fisica con un V12 da 1.065 CV
F1 | "È un BoP inverso": come Vowles vuole rivedere il budget cap e perché non tutti sono d'accordo
Formula 1
F1 Formula 1 14 h
F1 | "È un BoP inverso": come Vowles vuole rivedere il budget cap e perché non tutti sono d'accordo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti