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MotoGP | Honda conferma che Moreira correrà nel suo team ufficiale nel 2027, Alonso andrà in LCR

Honda ha confermato martedì mattina che nella prossima stagione Diogo Moreira passerà a correre nel team ufficiale del marchio in MotoGP, nel quale farà coppia con Fabio Quartararo. Il rookie David Alonso invece andrà ad affiancare Johann Zarco nella squadra di Lucio Cecchinello.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 20 ott 2026, 07:16

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L'annuncio del passaggio di Diogo Moreira alla squadra ufficiale Honda in MotoGP nel 2027, avvenuto questa mattina, implica che David Alonso, che mesi fa ha chiuso il suo accordo con HRC e la sua promozione nella classe regina per il 2027, approderà infine nel team LCR, la formazione satellite del costruttore giapponese, proprio nel posto che lascerà il brasiliano.

Nella sua prima stagione in MotoGP, il campione in carica della Moto2 ha portato a termine la missione che gli era stata affidata, e non solo si è mostrato molto solido per gran parte della stagione, ma ha anche lanciato messaggi che hanno attirato l'attenzione dei dirigenti giapponesi.

Il pilota paulista occupa la 15° posizione nella classifica generale, con gli stessi punti (74) di Fabio Quartatato (14°), e come secondo rappresentante della Honda nelle statistiche, alle spalle di Luca Marini, che ha 34 punti più di lui.

In questa fase del campionato, Diogo Moreira ha chiuso nella top ten in cinque occasioni, con il sesto posto ottenuto in Ungheria, e il secondo nella Sprint a Motegi, come risultati più rilevanti.

In un primo momento, Moreira dovrebbe lavorare al fianco di Andres Madrid, che arriverà in HRC dalla KTM, mentre Santi Hernandez, responsabile del lato del box di Joan Mir, si occuperà dell'adattamento di Alonso alla classe regina.

"È una sensazione fantastica arrivare nel team ufficiale, qualcosa che ogni pilota sogna da giovane. Voglio ringraziare tutti i membri della HRC per aver creduto in me e per avermi lasciato fare il passo successivo in questo progetto", dichiara Moreira nel comunicato ufficiale del marchio dell'ala dorata.

David Alonso farà il suo esordio in MotoGP nella prossima stagione con il team LCR-Honda

Foto di: Gold and Goose

La scommessa su Moreira sembra totalmente giustificata se confrontiamo il suo rendimento con quello di Alonso, l'altra alternativa che Honda aveva come prossimo vicino di box di Quartararo.

Il colombiano, che ha dominato in Moto3 nel 2024, ha affrontato la sua seconda stagione in Moto2 con l'obiettivo di lottare per la corona, un traguardo che è andato sfumando con il passare dei Gran Premi. L'unica vittoria festeggiata (Assen) e i quattro podi che ha accumulato lo collocano quinto in classifica, con 99,5 punti in meno di Manuel Gonzalez, che molto probabilmente si giocherà il Mondiale della classe intermedia con Izan Guevara, che è a soli 5,5 punti da lui.

Nonostante la mancanza di incisività di Alonso, Honda ci ha pensato a lungo prima di assegnarlo alla struttura di Lucio Cecchinello, a causa della pressione che ha ricevuto in ogni momento da parte del gruppo Wasserman, l'agenzia che lo rappresenta, che ha sempre cercato di far approdare il ragazzo nel team ufficiale, contrariamente all'idea di diversi pezzi grossi della Honda, che consideravano eccessiva la pressione che avrebbe dovuto sopportare nell'anno del suo debutto.

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