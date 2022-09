MotoGP | Honda conferma che Marquez sarà ai test di Misano!

Carica lettore audio

Honda ha confermato con un comunicato che Marc Marquez sarà ai test della MotoGP della prossima settimana che si svolgeranno sul circuito di Misano. “Marquez viaggerà a Misano”, si legge nella nota di Repsol Honda. “Soddisfatto dello stato del suo braccio destro, Marc viaggerà a Misano con l’intenzione di guidare la Honda RC213V nei test che faranno seguito alla gara”, aggiunge il comunicato.

Mercoledì scorso, il pilota Honda è salito su una moto per la prima volta dopo l’intervento a cui si è sottoposto all’inizio di giugno negli Stati Uniti. Marquez è stato operato per la quarta volta al suo braccio destro infortunato nella gara di Jerez del 2020. Dopo questa prima presa di contatto in sella alla CBR600 nel karting del Motorland, il pilota catalano è tornato sulla pista di Aragon per una nuova prova quest’oggi.

“Dopo due test positivi in sella a una Honda CBR600RR al Circuito di Motorland Aragon il 31 agosto e il 2 settembre, Marquez ha acquisito preziose informazioni sulle condizioni del suo braccio. con le informazioni ottenute e soddisfatto dell’evoluzione del suo omero destro, Marquez viaggerà al GP di San Marino con l’intenzione di continuare a mettere alla prova la sua condizione fisica in sella alla sua Honda RC213V durante i test della MotoGP che si svolgeranno dopo la gara. L’otto volte campione del mondo arriverà a Misano venerdì pomeriggio per osservare e lavorare insieme al team HRC prima di scendere in pista martedì”, conclude il comunicato ufficiale di Honda.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Honda Racing

Marquez continua il recupero dall’infortunio in maniera positiva, tuttavia la mancanza di allenamento nei tre mesi successivi all’operazione gli ha tolto un po’ di forza nel braccio e nella giornata di venerdì è tornato in moto per confermare le sue condizioni prima di andare a Misano.

Ci si aspetta che il pilota arrivi a Misano venerdì stesso per potersi sottoporre a una visita medica sabato con i medici del mondiale. Questi esami saranno supervisionati dal Dottor Angel Charte, massimo responsabile medico del campionato, colui che deve dichiarare “fit” il pilota affinché possa tornare in sella alla MotoGP.

In Honda confidano nel fatto che il pilota possa scendere in pista con il nuovo prototipo del 2023 e dare le indicazioni necessarie per indicare la strada dello sviluppo di una moto che negli ultimi anni è diventata inguidabile per tutti i piloti del marchio.