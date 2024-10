MotoGP | Honda: c'è cauto ottimismo per l'arrivo di Albesiano

Il venerdì di Motegi non ha regalato tanto spettacolo in pista per via della pioggia che ha ridotto l’azione, ma sicuramente non sono mancate le sorprese: a sconvolgere il primo giorno del Gran Premio del Giappone ci ha pensato Romano Albesiano, che ha annunciato l’addio ad Aprilia e il conseguente passaggio in Honda a partire dalla prossima stagione.

Si tratta di un passaggio importante per l’attuale Direttore tecnico della Casa di Noale, che nel 2025 si troverà a fronteggiare i problemi e le enormi difficoltà della Casa giapponese. La fatica a uscire dalla situazione critica in cui si è trovata, ha portato i vertici HRC a ricorrere alla “mentalità europea”, mettendo da parte quello che è sempre stato il modus operandi del Sol Levante che oggi non sembra portare frutto.

Così, ecco che arriva Albesiano, che dopo 11 anni di sviluppo e progresso evidente di Aprilia, si lancia in una nuova difficile avventura. Ad accoglierlo ci saranno i due piloti titolari, Luca Marini e Joan Mir, e Aleix Espargaro, nuovo tester che è una vecchia conoscenza per gli anni in Aprilia. Tra le fila Honda, c’è anche Johann Zarco, figura importante per il marchio con i colori LCR. L’entusiasmo è diffuso tra tutti, ma qualcuno ha le proprie riserve sui passi in avanti a breve termine dell’operazione.

“Il ruolo che Albesiano andrà a ricoprire è molto appropriato, perché proviene da una fabbrica che ha affrontato un processo simile a quello che stiamo affrontando noi”, sostiene Joan Mir, che ritiene perfetta la figura di Romano per le necessità di Honda. “Alberto Puig si è reso conto che mancava questa figura di direttore tecnico. I giapponesi sono molto gerarchici e a volte non si stringono abbastanza. La combinazione tra la mentalità che Albesiano può portare e il potenziale della Honda, che ha, può offrire molte cose”.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel 2025, Albesiano troverà nel box Honda anche Aleix Espargaro, con cui condivide fino alla fine di quest’anno l’esperienza in Aprilia. Lo spagnolo passerà in HRC in qualità di tester e ritroverà un volto amico, con cui molto probabilmente sarà più semplice lavorare per portare avanti lo sviluppo: “Sono molto contento. Innanzitutto, ho un ottimo rapporto con Albesiano. Credo che con il passare del tempo daremo più credito a quello che ha fatto in questi anni in Aprilia, con i risultati che abbiamo ottenuto”.

“Andare nella più grande fabbrica del mondo come direttore tecnico è un grande orgoglio, un premio impressionante. E che HRC abbia preso il pilota numero 1 di Aprilia negli ultimi anni come collaudatore, meccanico, responsabile tecnico del progetto? Significa che abbiamo fatto molto bene in questi anni in Aprilia. La Honda è stata intelligente e credo che ci aspettino bei tempi”, sostiene Aleix Espargaro.

L’arrivo del nuovo Direttore tecnico suscita la curiosità dei piloti e crea molte aspettative, anche se non tutti credono che sarà una rivoluzione, tra cui Luca Marini: “Non credo che sia un cambio di filosofia. È una buona notizia, sarà in grado di portare tante informazioni, conoscenze. Proverà a coordinare al meglio il lavoro tra i box e l’azienda in Giappone. Per me è una grande incorporazione e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui. Sicuramente sarà in grado di fare un ottimo lavoro”.

Gli fa eco Johann Zarco, che non vuole illudersi né pensare che l’arrivo di Albesiano possa ribaltare la situazione complicata di Honda: "È sempre bello avere qualcuno che porta idee fresche e una nuova visione, è importante ottenere informazioni da ingegneri che provengono da altri costruttori per apportare cambiamenti significativi sulla moto e andare avanti nello sviluppo. Però, per il momento ne arriverà solo uno, non stiamo parlando di un gruppo di dieci italiani che porteranno un grande cambiamento in una fabbrica giapponese. Porterà idee e mi auguro benefici, anche se sulla nostra moto l'imprinting del Giappone è molto forte e ogni volta mi impressiona perché stanno funzionando poche cose”.