MotoGP: Honda apre le danze a Jerez con Stefan Bradl

La Honda sarà la prima ad accendere i motori in vista della stagione 2020 di MotoGP. Il collaudatore Stefan Bradl ha infatti annunciato su Twitter che domani sarà in pista a Jerez de la Frontera per un test in sella alla RC213V.

Il tedesco continuerà a lavorare sul prototipo 2020, in attesa che a salirci saranno i due fratelli Marquez nei test in Malesia. Se il campione del mondo Marc dovrà attendere il 7 febbraio, Alex invece dovrebbe tornare in sella il 2, sfruttando la deroga per lo shakedown che il regolamento offre ai debuttanti.

Bisogna ricordare che il divieto di effettuare test nei mesi di dicembre e gennaio vale solamente per i piloti titolari. Dunque, essendo un tester, Bradl ha il diritto di scendere in pista in Andalusia.