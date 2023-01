MotoGP | Honda anticipa: toglie i veli alla RC213V il 22 febbraio

Carica lettore audio

Cambi di programma in vista per Honda: la data inizialmente annunciata è stata cambiata e avremo modo di vedere la nuova RC213V di Marc Marquez e Joan Mir con qualche giorno d’anticipo. I due piloti toglieranno i veli alla moto il giorno 22 febbraio, in un evento a Madrid. La presentazione infatti si terrà al Campus Repsol, sede spagnola dell’azienda petrolifera che è main sponsor del team ormai dal 1995.

Manca poco meno di un mese alla prima uscita ufficiale della nuova coppia HRC, formata dal confermatissimo Marc Marquez e dalla grande attesa novità. Joan Mir vestirà i colori Honda dal 2023 e sostituirà così Pol Espargaro, tuffandosi in una nuova avventura e abbracciando il progetto HRC dopo l’addio di Suzuki. Non sarà un’impresa facile per il campione del mondo del 2020, che si trova ad entrare in un team che sta attraversando un momento di difficoltà.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Occhi puntati sulla RC213V infatti, che dopo tre stagioni di sofferenza dovrà dare delle risposte in pista. Tanto il lavoro fatto in fabbrica e nel box per potersi avvicinare a una concorrenza sempre più competitiva e spietata. La rivoluzione Honda è partita anche dalla formazione del team di lavoro, con uomini provenienti da Suzuki che potranno dare un contributo fondamentale allo sviluppo della Casa dell’ala dorata.

Con la conferma ufficiale della presentazione del team Honda HRC, il calendario è quasi completo. Manca all’appello dunque solamente il team Mooney VR46, di cui ancora non si conoscono data e luogo di presentazione.