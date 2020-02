Honda annuncia il rinnovo di Marc Marquez fino al 2024!

Il campione del mondo in carica Marc Marquez resterà nel team Repsol Honda fino alla fine della stagione 2024 della MotoGP, dopo che la HRC ha annunciato il rinnovo del pilota spagnolo.

Marquez è arrivato in Honda nel 2013, appena 20enne, e con questo nuovo rinnovo, il quarto dopo la sua firma, arriverà a completare la bellezza di dodici stagioni sotto i colori della Casa giapponese.

Dal canto suo, la Honda avrà la certezza di avere quello che attualmente è il miglior pilota dello schieramento per le prossime cinque stagioni: quella che sta per cominciare, che è l'ultima del suo attuale contratto, e le quattro successive. Questo vuol dire che Marquez festeggerà i suoi 30 anni con i colori Honda.

Nelle sette stagioni compleatate fino ad ora, Marquez si è laureato sei volte campione del mondo, quattro delle quali consecutive negli ultimi quattro anni. Solo nel 2015, l'anno delle polemiche con Valentino Rossi, il pilota di Cervera ha mancato l'appuntamento con il titolo.

Avendo conquistato anche il titolo della 125cc nel 2010 e quello della Moto2 nel 2012, Marquez ha già centrato otto titoli Mondiali in tutto e questo nuovo accordo con la Honda sembra metterlo nelle condizioni ideali per ottenere uno dei suoi sogni: raggiungere il decimo Mondiale.

Nonostante la sua giovane età (ha compiuto 27 anni lo scorso lunedì), Marquez ha centrato 56 vittorie con la Honda, che lo rendono già il terzo più vincente nella storia della classe regina, alle spalle di Rossi (89) e di Giacomo Agostini (68). E' leader invece per quanto riguarda le pole position, con 62 in sette stagioni.

Quest'anno, inoltre, Marquez dividerà il box del team Repsol con suo fratello Alex, campione del mondo in carica della Moto2. Scelta che stringe ulteriormente il legame tra Marc e la HRC, che proprio come con lui ha deciso nuovamente di puntare su un debuttante per la sua squadra ufficiale.

"Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda per i prossimi quattro anni. Mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP con una moto ufficiale nel 2013. Fin dal primo anno abbiamo raggiunto il successo insieme e sono molto felice di poter continuare con questa famiglia. Ho fiducia nella HRC e il nostro obiettivo è continuare questa partnership di successo" ha detto Marquez.

"Siamo lieti di annunciare che, dopo la fine della stagione in corso, Marc rimarrà nella famiglia Honda per altri quattro anni. Abbiamo iniziato a parlare alcuni mesi fa, perché volevamo continuare a vincere insieme. Con lui abbiamo vinto sei titoli in sette anni in MotoGP. E' un campione unico, che merita un contratto unico. Sono molto fiducioso su questa collaborazione e auguro a tutti i soggetti coinvolti di continuare a vincere" ha aggiunto Yoshishige Nomura, presidente della HRC.