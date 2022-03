MotoGP | Honda annuncia che Marquez per ora salta solo l'Argentina

Carica lettore audio

Marc Marquez è nuovamente in congedo per infortunio a tempo indeterminato, in seguito al terribile incidente di cui è stato vittima due settimane fa a Mandalika, durante il Warm-Up del Gran Premio dell'Indonesia.

Dopo essere stato lanciato in aria dalla sua Honda, lo spagnolo è caduto molto rovinosamente al suolo, e la commozione cerebrale che gli è stata diagnosticata gli ha causato, ore dopo, la ricomparsa della diplopia (vista sdoppiata), che lo aveva già costretto a saltare gli ultimi due round dello scorso campionato, dopo averlo già condizionato nel finale della stagione 2021.

Tuttavia, la situazione si sta evolvendo favorevolmente per l'otto volte campione del mondo. Circostanza che ha portato il marchio dell'Ala dorata a confermare per il momento la sua assenza solo per il round di Termas de Rio Hondo, il primo della doppietta americana.

"La seconda valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lunedì scorso ha mostrato un'evoluzione molto favorevole nella paralisi del quarto nervo destro colpito dalla caduta avvenuta al Gran Premio d'Indonesia. Il recupero non è ancora completo e Marc Marquez deve seguire il regime terapeutico stabilito con un trattamento conservativo", ha spiegato il dottor Sanchez Dalmau.

Sul circuito in provincia di Santiago del Estero, al posto del pilota di Cervera la Honda schiererà il tedesco Stefan Bradl, il tester della Casa giapponese, che è già stato il sostituto di Marc negli ultimi due anni quando necessario, prima per l'infortunio al braccio destro di Jerez 2020 e poi per i problemi alla vista.

Il 32enne Bradl ha rinnovato il suo contratto con Honda alla fine 2021, dopo aver corso 11 gare nel 2020 ed altre cinque nel 2021 come sostituto di Marquez. Nei suoi anni da collaudatore HRC ha preso parte ad un totale di 33 GP, tra sostituzioni e wild card. La sua apparizione più recente è stata quella del 7 novembre a Portimao, conclusa al 15° posto. Il tedesco però non corre a Termas de Rio Hondo dal 2016, quando difendeva i colori dell'Aprilia ed aveva concluso la corsa al settimo posto.

Anche se quello dell'Argentina sarebbe il primo weekend completo perso da Marquez, cosa che normalmente avrebbe permesso alla Honda di non schierare un sostituto, il regolamento ora stabilisce che una volta che sono trascorsi dieci giorni tra l'annuncio di un infortunio e l'evento seguente, la squadra è obbligata a schierare due piloti. Da qui la chiamata a Bradl per affiancare Pol Espargaro nel team factory.

Il fine settimana successivo a quello dell'Argentina, la carovana si recherà ad Austin, una pista che è quasi un talismano per il catalano, sulla quale ha vinto sette volte in otto visite, mancando l'appuntamento solo nel 2019, quando è caduto mentre si trovava al comando della corsa.