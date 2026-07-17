MotoGP | Honda affida a Christian Pupulin l'adattamento di Fabio Quartararo
Honda, che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare l'arrivo di Fabio Quartararo nel suo team ufficiale, ha deciso di assegnare al francese Christian Pupulin, attuale capotecnico di Luca Marini, affinché segua il suo adattamento alla marca dell'ala dorata.
L'arrivo di Fabio Quartararo in HRC in vista del 2027 sarà uno degli ultimi a essere annunciato, nonostante sia stato uno dei primi a concretizzarsi, come anticipato da Motorsport.com alla fine del mese di gennaio. Il pilota di Nizza è la grande scommessa del colosso giapponese per guidare il progetto inquadrato nel nuovo regolamento tecnico, segnato, soprattutto, dai prototipi equipaggiati con il motore da 850cc.
Dopo otto stagioni in MotoGP, tutte in Yamaha, con cui si è laureato campione del mondo nel 2021, "El Diablo" approderà alla compagnia più potente del paddock, che si sta già preparando per cercare di rendere il suo adattamento il più efficace possibile. Motorsport.com apprende che la HRC ha affidato a Christian Pupulin il ruolo di capotecnico del lato del box che accoglierà il francese.
L'italiano ha affiancato Luca Marini nelle ultime due stagioni, dopo essere stato ingaggiato dal costruttore giapponese, arrivando dalla KTM. Pupulin è uno dei tecnici più esperti del campionato.
Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Ducati, dove ha lavorato, per esempio, con Nicky Hayden, Andrea Dovizioso e Jack Miller, "Pipi", come lo chiamano affettuosamente coloro che lo conoscono, è passato in KTM insieme all'australiano nel 2023, prima che Honda lo ingaggiasse l'anno scorso, per sostituire Giacomo Guidotti al fianco di Marini.
Cristhian Pupulin, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
L'uscita dell'italiano, che continua a negoziare il suo approdo alla KTM Tech 3, e altri fattori, hanno fatto sì che Pupulin sia il candidato ideale per rendere l'arrivo di Quartararo il meno traumatico possibile. Il #20, dal canto suo, sarà accompagnato nella sua nuova avventura da Ignacio 'Nacho' Madurga, uno dei membri della Yamaha con cui ha maggiore complicità, che è il responsabile degli pneumatici.
Il campione del mondo 2021 è chiamato a diventare il riferimento di Honda, tanto per status quanto per palmarès, in attesa di definire chi sarà il suo vicino di box. Per quanto Diogo Moreira sembri essere quello con più probabilità di occupare quel posto di così grande responsabilità, Motorsport.com apprende che i responsabili di HRC non hanno ancora chiuso quel dossier.
Il brasiliano, campione del mondo in carica della Moto2, ha sorpreso per la sua solidità al debutto nella classe regina. Infatti, Motorsport.com ha potuto sapere che Moreira cambierà capotecnico nel 2027 e smetterà di lavorare con Klaus Nöhles per accogliere Andrés Madrid, proveniente dalla KTM. Parallelamente, David Alonso, che debutterà in MotoGP con la Honda, sarà seguito da Santi Hernandez, attuale responsabile tecnico del lato del box di Joan Mir.
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