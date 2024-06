MotoGP | Hamilton si rivede in Marquez: "Impaziente di vederlo sulla Ducati"

Lewis Hamilton non ha mai nascosto la sua passione per la MotoGP. Nel dicembre del 2019 definì “una delle esperienze più incredibili che ho vissuto” il test a Valencia alla guida della moto di Valentino Rossi, il quale a sua volta ebbe l’opportunità di girare con la Mercedes di Lewis, fresco vincitore del suo sesto titolo mondiale.

Hamilton segue costantemente le vicende della massima serie su due ruote, ma la notizia del passaggio di Marc Marquez nel team Ducati ha tenuto banco in tutto il paddock, entusiasta all’unanimità di rivedere l’otto volte campione del mondo nuovamente in corsa per il titolo mondiale.

Hamilton non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di commentare la notizia che in molti hanno paragonato al suo passaggio in Ferrari. “È una notizia incredibile, amo la MotoGP e sono davvero entusiasta anche per il futuro di questo campionato, credo che cresceranno molto con le novità che porterà Liberty Media, come è accaduto alla Formula 1. Beh, vedere Marquez su quella Ducati, sarà fantastico, la Ducati è sempre stata una moto fantastica”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi Lewis ha commentato cosa pensa della nuova sfida che attende Marquez, uno scenario che si appresta a vivere in prima persona tra poco più di sei mesi. “Credo che per uno sportivo sia sempre bello affrontare una sfida – ha spiegato – un nuovo ambiente, nuove persone con cui lavorare, nuovi obiettivi”.

”Poi c’è una sana tensione, perché ci sono tanti aspetti che dovrai scoprire, punti interrogativi a cui dovrai dare una risposta. Ma allo stesso tempo è emozionante, ed è bello pensare di essere accolto in uno contesto nuovo per iniziare un nuovo capitolo. Quindi si, credo che sarà fantastico vedere Marc al via di una nuova avventura, non vedo l’ora di vedere cosa farà su quella moto!”.