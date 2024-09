MotoGP | Guizzo Honda con Zarco: “Ero al limite, ma ho tenuto duro fino alla fine”

Johann Zarco ha messo da parte la stanchezza fisica e mentale al termine di un sabato di particolare soddisfazione nel Gran Premio d'Indonesia. “Sono molto felice”, ha detto il francese, confermando il potenziale che aveva mostrato dal venerdì di Mandalika, prima assicurandosi l’accesso diretto in Q2, poi qualificandosi settimo e finendo ottavo nella Sprint, con due punti all’attivo.

“I punti della Sprint sono un vero piacere”, ha dichiarato senza esitazione alla televisione francese Canal+, sottolineando l'intensità della sua gara sul circuito di Mandalika. “Con il ritmo che ho tenuto durante la gara, ero felice che fosse finita, ero al limite. La gara è stata veloce perché Franco Morbidelli stava cercando di prendere Maverick Viñales. Sono contento di aver resistito, ma mi ha prosciugato!”.

“Sono riuscito a passare Viñales, lui si è tolto un po' di mezzo, mi ha passato di nuovo ma la gara è andata così. Alla fine ho provato a passarlo di nuovo perché stava perdendo un po' di ritmo, ma non ci sono riuscito. Allo stesso tempo, ho dovuto tenere duro su Fabio Di Giannantonio perché non volevo perdere una posizione”, ha proseguito il pilota LCR raccontando la sua combattuta gara nel gruppo in lotta per la top 10.

La battaglia in questo gruppo compatto, anche se faticosa, ha permesso a Zarco di confermare molti dei punti che aveva già chiarito da quando la Honda ha ricevuto gli aggiornamenti a Misano. Facendo segnare alcuni dei giri più veloci, ha potuto vedere di cosa è capace la sua moto, anche se manca di alcuni dei punti di riferimento del settore.

“Ho visto molte cose con le Ducati e le Aprilia, e questo mi permette di confermare un po' di quello che vedo, e di dirlo in modo ancora più chiaro”, si entusiasma. “È andata bene, sono curioso di vedere domani. Il doppio dei giri sarà complicato, ma il ritmo sarà più intorno all'1'31, che darà un po' di margine”.

Le départ reste un point faible de la Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Una partenza non perfetta

Il francese ritiene di aver beneficiato a Mandalika delle condizioni che si aspettava, ovvero una maggiore disparità tra i livelli di feeling dei piloti su una pista che offriva certamente grip, ma non come a Misano negli ultimi due Gran Premi. Tra i punti deboli, la sua partenza media, che inizialmente gli è costata quattro posizioni, deve essere rivista, ma potrebbe dipendere dalla difficoltà della Honda in quest’area.

“In termini di feeling, credo di essere partito molto bene rispetto alle altre gare”, ha detto il francese. “Ma una volta che si entra in seconda marcia, si lascia la frizione, e non importa quanto si spinga, se si mette più potenza si retrocede, ed è allora che gli altri passano. Questo significa che la nostra moto non sta schiacciando abbastanza, ma al momento la Honda non vuole schiacciare di più, oppure sta andando un po' alla volta, e a noi mancano quasi 2 o 3 cm, e questo è enorme perché non abbiamo l'effetto dragster”.

La domanda principale a cui il pilota LCR vuole rispondere è se sia in grado di riprodurre una simile prestazione per tutta la durata di un Gran Premio. In vista dell'appuntamento di domenica, cautela e ottimismo si mescolano: “Se riuscirò a finire di nuovo tra i primi 10, sarà fantastico. Quando vedo che gli altri non sono in grado di utilizzare al meglio il grip posteriore, è allora che mi sento a mio agio. Se lo faccio dalla terza parte della gara, posso mantenere un certo margine e poi giocarmi la top 10”.