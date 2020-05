MotoGP, Guidotti: "Miller vicino alla Ducati ufficiale"

Dopo che sono state Yamaha e Honda a dare inizio alle grandi manovre del mercato, la Ducati sembra davvero vicina ad annunciare il suo primo pilota per il biennio 2021-2022 della MotoGP e la sorpresa è che molto probabilmente non si tratterà di Andrea Dovizioso.

La trattativa con il pilota di punta della Rossa è ancora in una fase di stallo perché, come aveva anticipato Motorsport.com un paio di giorni fa, prima di iniziare a trattare il rinnovo, la Casa di Borgo Panigale vuole trovare un accordo per la riduzione dell'ingaggio di quest'anno, necessaria a causa della crisi economica generata dalla pandemia del Coronavirus.

Il primo tassello del mercato ducatista, dunque, sembra essere destinato ad essere l'approdo di Jack Miller nel factory team, dopo tre anni (compreso il 2020) di apprendistato in sella alla Desmosedici GP con i colori del Pramac Racing, sulla quale ha mostrato una grande maturazione nel 2019, conquistando ben quattro piazzamenti a podio.

Da tempo si vociferava che il pilota australiano fosse molto in alto nella lista dei nomi della Ducati, ma ora è arrivata una conferma molto importante, quella del team manager del Pramac Racing, Francesco Guidotti, che ai microfoni di MotoGP.com ha detto chiaramente che l'accordo tra le due parti sarebbe imminente.

"La situazione più logica e normale è che Jack andrà nella squadra ufficiale" ha detto Guidotti a MotoGP.com. "Ha iniziato con noi con l'obiettivo di correre per la squadra ufficiale. Dopo un primo anno difficile, credo che l'anno scorso abbiamo mostrato un ottimo potenziale, ha fatto un grande passo avanti. Quest'anno ci aspettavamo un altro miglioramento, ma al momento non ha la possibilità di dimostrarlo. Credo che anche la Ducati pensi che abbia il potenziale" ha detto Guidotti.

"E' pronto per la squadra ufficiale. Non sono sicuro che l'accordo sia concluso, perché dalla fine dell'anno scorso abbiamo un nuovo accordo con la Ducati. Prima eravamo indipendenti nella scelta dei nostri piloti. Ovviamente, abbiamo sempre informato Ducati, coinvolgendola poi nelle trattative. Il primo approccio però era sempre fatto da noi".

"Alla fine dell'anno scorso, però, abbiamo deciso di invertire le cose e ora il primo approccio tocca alla Ducati, perché vogliono pianificare il medio-lungo termine con dei piloti giovani. Dunque, riguardo a Jack, sono loro che stanno conducendo la trattativa, ma per quanto ne so, non è ancora conclusa, anche se da entrambe le parti c'è la volontà di accordarsi. Penso che l'accordo sia vicino" ha concluso.