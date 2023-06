MotoGP | Guidotti: "Marquez non è un'opzione ora. Nel 2025 invece..."

Il futuro di Marc Marquez è sembra ombra di dubbio uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock della MotoGP in questo momento, se non il più chiacchierato in assoluto. Il rapporto con la Honda sembra essere arrivato ai minimi storici, anche se c'è ancora un anno di contratto a legare le due parti.

Prima del grave infortunio di Jerez nel 2020, l'otto volte campione del mondo aveva infatti messo la firma su un ricchissimo quadriennale e non poteva immaginare tutto quello che sarebbe accaduto dopo. Oltre al suo calvario dal punto di vista fisico, si è anche ritrovato a fare i conti con una RC213V che con il passare degli anni ha dato addirittura la sensazione di peggiorare, allontanandosi sempre di più dalle posizioni di vertice.

Ma ora è diventata anche una moto indomabile, come certificato dalle 14 cadute che il pilota di Cervera accumulato pur avendo saltato tre GP interi (Termas de Rio Hondo, Austin e Jerez) e due gare domenicali (Sachsenring ed Assen). In questa stagione si è già fratturato entrambi i pollici ed una costola, che è quella che lo ha costretto a fermarsi ieri, provando in tutti i modi a togliere la Honda dai guai.

Ora la sensazione è che la sua pazienza sia realmente finita, anche se Marc continua a ribadire che onorerà il contratto e che farà di tutto per provare a rendere la Honda nuovamente competitiva. Ieri però c'è stata anche una prima apertura anche sul lato della Casa giapponese all'idea di una separazione anticipata, arrivata dalle parole del team manager Alberto Puig: "Ognuno può fare quello che vuole, ma la Honda non è un'azienda che vuole tenere un pilota che non vuole stare qui".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nello scenario di un addio, tutti hanno sempre indicato la KTM come la meta più probabile: è un marchio in grande ascesa, inoltre il main sponsor del team ufficiale è la Red Bull, che è anche uno di quelli di Marc. Sull'argomento, dunque, Sky Sport MotoGP ha chiesto il parere del team manager della Casa austriaca, Francesco Guidotti, che per il momento sembra allontanare questa possibilità.

"Marquez non è un un nostro pilota e, come tale, non è un argomento che trattiamo. Noi siamo concentrati e le nostre energie sono tutte rivolte allo sviluppo della moto, sfruttando le abilità dei piloti che abbiamo. Abbiamo un vivaio come non ha nessun'altro in MotoGP e peschiamo da lì per il futuro", ha detto Guidotti.

"Marquez c'è stato proposto da voi giornalisti in mille maniere e in mille maniere abbiamo cercato di farvi capire che in questo momento per noi Marquez non è un'opzione fattibile. Non è un nostro pilota, quindi non possiamo parlare di lui per nessuna ragione, perché ha un contratto con Honda e dobbiamo essere tutti consapevoli di questo", ha aggiunto.

Se però l'orizzonte si sposta al 2025, la cosa non sembra essere più così categorica: "Il 2025 è un altro discorso per Marquez, ma lo è anche per tutti gli altri piloti a cui scadrà il contratto nel 2024. Non manca molto, perché di solito i pezzi forti del mercato ad inizio anno sono già fermati, quindi si parla di un qualcosa come 6-8 mesi, ma non adesso".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images