MotoGP | Griglia allargata promossa a livello di sicurezza, ma le gare diventeranno delle processioni?

I piloti della MotoGP hanno detto che la nuova disposizione della griglia introdotta nella Sprint del Sachsenring ha fatto ciò per cui era stata pensata: ridurre il rischio di incidenti.

La prima partenza con le nuove regole è stata notevolmente ordinata, anche se altrettanto priva di colpi di scena. Con più spazio tra le caselle e le file della griglia, le differenze tra le posizioni di partenza e l'ordine dei piloti in pista nel primo giro sono state davvero minime.

La gara monotona che ne è seguita può essere in parte attribuita alla mancanza di opportunità al via, ma si può sostenere anche che la natura stretta del tracciato del Sachsenring abbia esagerato l'effetto della nuova configurazione della griglia.

In ogni caso, i piloti sono riusciti a mantenere le cose nella giusta prospettiva nei loro commenti, ricordando che il cambiamento è stato introdotto esclusivamente per motivi di sicurezza. L'adeguamento della griglia arriva sulla scia dei recenti incidenti in partenza a Barcellona e al Balaton Park.

"È meglio per la sicurezza, probabilmente, ma è peggio per i sorpassi," ha detto Enea Bastianini della KTM Tech3. "È stato difficile superare qualsiasi pilota. Ma guardando a ciò che è successo in passato, è meglio essere molto più al sicuro".

Il pilota ufficiale della KTM, Brad Binder, noto per le sue partenze aggressive in gara, ha scherzato dicendo che il cambiamento non gli si addiceva, ma ha comunque dato la sua approvazione.

"È terribile per me perché non posso superare così tante persone!" ha detto il sudafricano. "Anche se fai una buona partenza, superi una fila, non ne superi due. Per la sicurezza è l'idea giusta, sicuramente. Per lo spettacolo, vedremo".

Il campione del mondo 2024, Jorge Martin, è rimasto in gran parte indifferente al cambiamento, ma ha concordato sul fatto che i segnali fossero buoni per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Alexander Trienitz

"Onestamente, non ho sentito nulla di diverso" ha detto. "Immagino che abbiamo più spazio per pensare e reagire se succede qualcosa, quindi questo è positivo. Sì, non è successo nulla alla prima curva, quindi forse è una buona cosa".

Il compagno di squadra di Binder, Pedro Acosta, è stato inequivocabile nel suo sostegno alla nuova griglia. "Sicuramente è la prima cosa che abbiamo fatto per la sicurezza che è davvero più sicura," ha detto. "Arrivi alla prima curva e hai solo un pilota al tuo fianco, o forse due, ma non cinque intorno. Penso che sia un buon inizio".

Pur ritenendo positivo questo miglioramento in termini di sicurezza, Pecco Bagnaia invece ha sottolineato che ora è anche il momento di lavorare sul format, se si vuole evitare che una qualifica sbagliata possa compromettere un intero weekend.

"Vedevo solo che il primo era molto lontano (ride). E' ovvio che in questo momento storico più parti avanti e meglio è, perché è un gran deficit se parti dietro. Poi se tu sbagli una qualifica sei fregato per due gare e questo è un limite enorme. Secondo me è una buona idea quella che usano nella Supersport, quindi i tempi della Sprint potrebbero essere utilizzati per la griglia della domenica. Trovare una soluzione del genere non sarebbe male, ma questo è un qualcosa che dovranno discutere loro".

Secondo il vice-campione del mondo Alex Marquez, il nuovo layout rende molto più difficile riuscire a guadagnare delle posizioni al via. Cosa che è stata resa evidente dal fatto che non è riuscito a sopravanzare suo fratello Marc, nonostante lo scatto di quest'ultimo fosse stato tutt'altro che brillante.

"La mia idea era quella di attaccarlo alla partenza, ma ora, con le nuove regole che prevedono più spazio tra i piloti e tra le file, è piuttosto difficile guadagnare posizioni. Se l'altro non commette un grave errore, è praticamente impossibile arrivare anche solo in parallelo", ha spiegato Alex.