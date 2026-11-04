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MotoGP | Gresini ritrova Aldeguer in Qatar e conferma Lecuona, che sostituirà Alex Marquez
Il pilota di Murcia rientra dopo la frattura del pollice destro rimediata in Indonesia, quindi la squadra faentina potrà schierare due moto, confermando anche il vice-campione del mondo della Superbike, che prenderà il posto di Alex Marquez, operato lunedì.
Matteo Nugnes
Modificato: 4 nov 2026, 09:10
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Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Nonostante l'assenza di Alex Marquez, che lunedì si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla clavicola e alla spalla destra, il Gresini Racing riuscirà a schierare due moto anche in occasione del tanto discusso Gran Premio del Qatar.
Il vice-campione del mondo 2025 non potrà chiaramente essere della partita, avendo deciso di fermarsi per farsi rimuovere la placca e le viti che erano stati inseriti dopo il terribile incidente avvenuto in occasione del Gran Premio di Catalogna. Nelle ultime settimane, infatti, il pilota di Cervera aveva accusato un irrigidimento della spalla, che gli aveva provocato anche una borsite.
Dunque, ha deciso di non attendere la fine della stagione per intervenire. E in un certo senso si potrebbe anche dire che ha preso due piccioni con una fava, perché si è evitato di dover viaggiare alla volta di Doha, visto che non è un mistero che era uno dei più contrari a farlo, a causa del conflitto che continua ad interessare l'area del Medio Oriente.
La buona notizia per la squadra faentina però è che a Lusail potrà riabbracciare Fermin Aldeguer, che è già partito alla volta del Qatar dopo aver ottenuto il via libera dai medici che lo seguono. Il pilota di Murcia era fermo dal Gran Premio d'Indonesia, nel quale si era fratturato il pollice della mano destra in una caduta avvenuta nelle prime fasi della gara lunga. Un infortunio che lo ha costretto anche a passare sotto ai ferri del chirurgo, oltre a saltare i Gran Premi di Australia e Malesia di una stagione che per lui era già stata travagliata, con la frattura del femore avvenuta nel pre-campionato e quella di una vertebra ad Assen.
Con Fermin pronto a tornare al suo posto, a patto di ottenere il "fit" nella giornata di giovedì, a completare la formazione del Gresini Racing sarà nuovamente Iker Lecuona. Il vice-campione del mondo della Superbike, che nelle ultime due gare ha preso il posto proprio di Aldeguer, questa volta però sarà chiamato a salire sulla Ducati lasciata libera dal #73.
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