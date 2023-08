MotoGP | Gresini rinnova con Alex Marquez e con Ducati fino al 2025

La notizia era nell’aria già da un po’ ma questa mattina è arrivato l’annuncio ufficiale: Alex Marquez rinnova con Gresini anche per la prossima stagione. Oltre alla conferma dello spagnolo, la squadra capitanata da Nadia Padovani rende noto il prolungamento dell’accordo con Ducati, che fornirà le moto fino al 2025. In qualche modo la squadra aveva dato un’anticipazione già nella serata di ieri, con una gag social che ha preannunciato quello che è l’annuncio ufficiale di questa mattina.

L'annuncio del rinnovo di Alex Marquez con Gresini arriva a pochi giorni di distanza dalla splendida vittoria ottenuta dallo spagnolo nella Sprint di Silverstone. Per il catalano si è trattato del primo successo nella classe regina, mentre per la squadra è stata la prima affermazione in questa stagione. Si è così concretizzata la solidità mostrata dal minore dei fratelli Marquez da quando è approdato in Gresini all’inizio di quest’anno, mostrando ottime potenzialità rimaste inespresse nella sua parentesi in Honda.

In Gresini sembra invece aver trovato il suo ambiente ideale per potersi esprimere al meglio, e la fiducia reciproca mostrata dal rinnovo ne è la prova. Non solo, Alex Marquez si è adattato molto bene alla Desmosedici GP22 (dispone del mezzo dell’anno scorso) e questo binomio sembra funzionare decisamente bene.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono molto felice di continuare”, afferma Alex Marquez. “Ho sempre trasmesso questa mia voglia alla squadra e quando le cose vanno bene è anche più facile capirsi. Continuare insieme anche nella prossima stagione è fondamentale per poter continuare a crescere su questa moto, e con questo team so che sarà tutto più facile. Voglio ringraziare Nadia in primis e poi tutta la squadra che dal primo momento mi ha fatto sentire a casa. Continueremo a crescere e stupire”.

Nadia Padovani, proprietaria del Gresini Racing Team, afferma: “Alex è innanzitutto una persona meravigliosa ed è stato un piacere accoglierlo nella nostra Gresini Family. I risultati parlano per lui e continuare insieme ci è parso un passo naturale per continuare ad alzare l’asticella. Nel suo primo anno in sella ad una Ducati ha già conquistato una vittoria, un podio e una pole, dimostrando dall’inizio di poter stare con i migliori. Adesso insieme cercheremo continuità nella prossima stagione. Voglio anche ringraziare tutta la famiglia Ducati con cui proseguiremo nelle prossime due annate, abbiamo già fatto vedere di essere un ottimo binomio sia nel 2022 che quest’anno…l’obiettivo è continuare ad emozionare ed emozionarci”.

Proprio Ducati è un altro dei punti cardine per Gresini, che coglie l’occasione del rinnovo di Alex Marquez per annunciare anche il prolungamento della collaborazione con la Casa di Borgo Panigale. Insieme, la coppia Ducati-Gresini vanta 5 vittorie, tre podi, tre pole position e 355 punti in una stagione e mezza. Numeri importanti, che portano inevitabilmente al rinnovo della fiducia, con tanti sogni e aspettative.

“Siamo davvero felici di avere ancora il Team Gresini Racing MotoGP nella famiglia Ducati per altre due stagioni”, afferma Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. “È una struttura estremamente professionale e, nel corso degli anni, ha dimostrato di avere il potenziale per poter ambire a grandi risultati. Lo scorso anno la squadra ha ottenuto 4 bellissime vittorie con la nostra Desmosedici GP e in questa stagione vanta un podio, una pole position e una vittoria nella gara Sprint a Silverstone con Alex Marquez. Siamo sicuri che insieme otterremo altri successi anche in futuro e continueremo a crescere gara dopo gara”.