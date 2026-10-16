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MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite

Il cambiamento epocale che arriverà in MotoGP nel 2027 non sarà dannoso per i team satellite della MotoGP, secondo Michele Masini, team manager del Gresini Racing.

Rachit Thukral

Pubblicato: 16 ott 2026, 15:26

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In casa Gresini Racing c'è fiducia riguardo al fatto che il livello di competitività tra team ufficiali e satelliti rimarrà "più o meno" invariato nel 2027, quando la MotoGP entrerà nella nuova era delle 850cc.

Il campionato si prepara al più grande rinnovamento tecnico della storia recente, con la cilindrata dei motori ridotta, limiti più severi imposti all'aerodinamica ed il bando degli abbassatori. Il passaggio dagli pneumatici Michelin a Pirelli aumenterà ulteriormente la complessità, segnando un completo cambio generazionale nel pacchetto tecnico.

Data l'entità dei cambiamenti, qualsiasi dato raccolto nei test in pista sarà prezioso per comprendere le nuove moto e tirarne fuori le massime prestazioni. Alcuni costruttori hanno iniziato a testare le loro moto 850cc già a dicembre dello scorso anno, prima di intensificare il lavoro di sviluppo negli ultimi mesi.

Sebbene i nuovi regolamenti rappresentino una grande sfida per i costruttori stessi, anche i loro team satellite affrontano un compito difficile nell'apprendere il più rapidamente possibile le nuove moto e le nuove gomme.

Con tutti i test privati ed il test ufficiale di Brno a giugno riservati ai soli costruttori, i team satelliti hanno dovuto aspettare fino al test di Spielberg del mese scorso per mettere le mani sulle nuove moto equipaggiate con pneumatici Pirelli.

Ma il Gresini Racing ha respinto le preoccupazioni sul fatto che i nuovi regolamenti possano lasciare i team satellite in svantaggio, con il direttore sportivo Michele Masini che ha affermato che potrebbero persino ottenere un vantaggio iniziale sulle squadre ufficiali, grazie alla loro comprensione dei nuovi pneumatici Pirelli.

"Penso che il livello possa essere più o meno lo stesso di adesso", ha detto Masini a Motorsport.com.

"In termini di prestazioni, sarà fondamentale capire subito gli pneumatici Pirelli. Una delle cose più importanti in gara è gestire le gomme, a seconda della moto che stai guidando".

"In questo caso, i team satellite possono anche giocarsela meglio rispetto ad alcuni team ufficiali. Se capisci subito come funziona e come gestirle, potrebbe essere un grande aiuto soprattutto per le prime due gare".

Michele Masini, Team Manager, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sebbene un cambiamento regolamentare così importante possa aumentare la dipendenza dei team satellite dai loro partner costruttori, Masini spiega che la squadra faentina continuerà a ricevere lo stesso livello di supporto tecnico da Ducati.

"Penso che il supporto non cambi mai. Non devi cambiare il supporto perché alla fine lavoriamo insieme instancabilmente ogni giorno di ogni weekend di GP", ha detto Masini.

"Penso di essere davvero fiducioso che Ducati porterà in pista un pacchetto molto buono per i piloti. Ma come ho detto, sarà la stessa collaborazione".

"Naturalmente, il carattere della moto cambierà, ma dipenderà anche dal carattere degli pneumatici".

Con i nuovi regolamenti che di fatto azzerano i valori in campo, Masini vede il cambiamento come una grande opportunità per Gresini, che ha vinto almeno un Gran Premio ogni anno da quando cinque anni fa la squadra si è separata dall'Aprilia per legarsi alla Ducati.

"Sono davvero entusiasta di questo. Perché ogni volta che il regolamento cambia, hai la possibilità di provare a lavorare. E se sei intelligente, magari arrivi a risolvere alcuni problemi prima degli altri e forse potremmo giocarci qualche vantaggio nelle prime due gare".

Il Gresini Racing è considerato il team più indipendente della griglia, in un momento in cui i costruttori della MotoGP lavorano sempre più a stretto contatto con i loro team satellite.

Attualmente, la squadra italiana schiera una GP26 full factory-spec affidata ad Alex Marquez, mentre il compagno di squadra Fermin Aldeguer corre con la GP25 dell'anno precedente.

Tutti i team satellite hanno i propri accordi con i costruttori per la fornitura di materiale, con quei contratti che stabiliscono quale specifica della moto ricevono e con quale frequenza viene aggiornata. La differenza di prestazioni tra una moto nella specifica attuale ed una dell'anno precedente può variare tra i costruttori e da stagione a stagione.

Quando inizierà la stagione MotoGP 2027, tutti i team partiranno con moto costruite secondo le nuove regole. Tuttavia, le squadre ufficiali potrebbero comunque ottenere un vantaggio se ricevessero aggiornamenti prima delle loro controparti satellite man mano che lo sviluppo procede.

Dopo che Gresini ha portato in pista la GP27 per la prima volta al Red Bull Ring il mese scorso, Masini ha detto che i team dovranno aspettare il primo test pre-stagionale a Sepang a febbraio per provare la versione finale delle nuove mescole MotoGP di Pirelli.

"Abbiamo testato la Ducati 850cc con il nostro team, con il lato del box di Fermin Aldeguer. Solo un primo contatto con la moto e un primo contatto con le gomme", ha spiegato.

"È vero che Pirelli sta ancora sviluppando le gomme che porterà per il prossimo anno. Al momento, hanno fatto un buon lavoro per arrivare il più preparati possibile al primo test a Sepang".

"Ma dobbiamo aspettare fino a Sepang. Spero che il test del martedì dopo il GP di Valencia possa essere utile perché dobbiamo pensare alle condizioni meteo, che non si sanno mai. Ma avremo la situazione reale quando saremo ai test di Sepang e Buriram il prossimo anno".

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