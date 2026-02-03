MotoGP | Gresini: il rinnovo con la Ducati sarebbe la "strada naturale"

Il Gresini Racing affronta un 2026 ricco di speranze in MotoGP. La scuderia creata dal compianto Fausto ed ora guidata in modo straordinario dalla vedova Nadia Padovani, ha vissuto uno dei suoi anni migliori nel 2025: Alex Marquez è stato vice-campione del mondo con tre vittorie nelle gare domenicali, ed anche un debuttante come Fermin Aldeguer ha assaporato il gusto del successo nel Gran Premio d'Indonesia.

Con un bagaglio così magnifico, la squadra con sede a Faenza ha presentato sabato, a Kuala Lumpur, la livrea delle sue moto per la stagione che inizierà tra pochi giorni, a Sepang, con il primo test collettivo. Ma il team ci sarà una novità importante, in particolare con Alex Marquez, che avrà a disposizione nel suo box una moto ufficiale, la stessa Desmosedici GP26 che guideranno Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio.

Questo, ovviamente, rafforza i già forti legami di Gresini con Ducati, proprio alla vigilia del momento in cui, alla fine del 2026, i costruttori di MotoGP dovranno firmare i loro accordi con i team satellite. Dopo la presentazione del progetto di Gresini per quest'anno, il suo team manager, Michele Masini, ha analizzato la situazione in cui si trova la squadra e ha confermato che, a prima vista, la "strada naturale" è quella di rinnovare la collaborazione con la Casa di Borgo Panigale.

"Senza dubbio, anno dopo anno, la nostra collaborazione con Ducati è migliorata, quindi il rinnovo sembra essere la strada naturale. I risultati in pista dimostrano che insieme stiamo crescendo. Quest'anno avremo il pacchetto ufficiale sulla moto di Alex, quindi spero che potremo crescere ancora di più con la Casa di Borgo Panigale", ha esordito il giovane dirigente italiano.

Alla domanda su come cambi il lavoro quotidiano il fatto di avere una moto ufficiale nel box, in riferimento ad Alex Marquez, ha spiegato: "In primo luogo, il pilota deve esprimere le sue sensazioni e, in secondo luogo, il costruttore porta avanti lo sviluppo basandosi anche su quelle opinioni. Per quanto riguarda Gresini, non credo che ci saranno grandi cambiamenti nell'approccio, avremo solo più strumenti a nostra disposizione per adattare meglio il pacchetto della moto alle esigenze di Alex. È importante non riempirsi la testa di cose strane, perché abbiamo tutto il potenziale, insieme ai nostri ingegneri, per dargli la migliore moto possibile".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto di: Gresini Racing

Proprio il numero 73 è uno dei protagonisti del mercato piloti, per il suo desiderio di continuare la sua carriera in una scuderia ufficiale, cosa che potrebbe aprirgli le porte della Yamaha o KTM. Masini ha affrontato la situazione del mercato, che si sta già muovendo, con Pedro Acosta in procinto di passare alla Ducati, Jorge Martin alla Yamaha e Fabio Quartararo alla Honda: "Effettivamente, è iniziato molto presto, e il fatto che Alex sia al centro di diverse voci mi rende un po' orgoglioso, perché se lo merita e perché è un pilota di alto livello. Da parte nostra, stiamo cercando di stare al passo e di lavorare".

Ha poi illustrato i suoi obiettivi per il 2026: "In primo luogo, sono orgoglioso che il Gresini Racing sia giunto alla sua trentesima stagione nel Campionato del Mondo di Motociclismo. In secondo luogo, spero di iniziare esattamente come l'anno scorso, cioè con determinazione, passo dopo passo e senza esagerare, perché già nel campionato scorso, dopo i test, sapevamo che il potenziale era alto".

"Ora ne siamo altrettanto consapevoli, grazie ai risultati che abbiamo ottenuto, ma personalmente vorrei dimenticarlo, perché partiamo tutti da zero punti, quindi sarà molto importante mantenere i piedi per terra. Questa volta sappiamo di avere qualcosa in più, sia con Alex, che gode del pacchetto ufficiale grazie a Ducati Corse, sia con Fermín Aldeguer, che ha accumulato un anno di esperienza e quindi non ha più bisogno di conoscere i circuiti con la MotoGP. Pertanto, credo che quest'anno il processo di apprendimento del weekend sarà più facile", ha continuato.

E parlando di Aldeguer, Masini ha analizzato le condizioni del pilota murciano, che non ha potuto partecipare alla presentazione perché si sta riprendendo dall'infortunio al femore sinistro, che potrebbe tenerlo lontano dalle piste della MotoGP fino alla fine di marzo.

"Sono andato a trovarlo e l'ho visto molto motivato mentalmente e concentrato. Sta facendo tutto il possibile, anche in termini di fisioterapia, ma da parte mia preferisco che rispetti i tempi di recupero e che sia al 100%. Per questo motivo, non conosciamo una data precisa per il suo ritorno. Probabilmente la sapremo nelle prossime settimane. Queste sono fasi cruciali della riabilitazione, soprattutto per la calcificazione dell'osso dopo l'intervento chirurgico. In ogni caso, lo seguiamo da vicino e sappiamo che è tornato in palestra, ma ha ancora molta strada da fare", ha concluso.